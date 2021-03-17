美男補辦信用卡竟狂收64張 網笑翻：可以湊一副撲克牌了

美國男子彼得日前因信用卡遺失申請補辦，沒想到銀行竟陸續寄給他共64張卡，讓他超傻眼。（圖翻攝自Reddit）

2021/03/17 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕「美國版PTT」網路論壇Reddit近日有篇貼文引發網友熱議，一名美國男子彼得（Peter）因為信用卡遺失，向銀行申請補發，沒想到銀行竟陸續寄來64張卡，讓他哭笑不得，網友則笑回：「背後寫數字就可以湊一副撲克牌了」。

綜合外媒報導，美國男子彼得於去年12月遺失信用卡，向銀行申請補發，沒想到銀行竟陸續寄了64張信用卡，讓他超傻眼，他把自己收到的所有卡片攤平拍照，上傳Reddit網路論壇，引發許多網友熱烈討論。

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報導提到，彼得表示，約莫從遺失信用卡申請補發後，他每隔幾天就會收到一張信用卡，而且收到的每張信用卡上的安全碼（CVV）是連續的，唯一差別在使用期限。

報導也說，彼得曾多次致電該發卡行反應，但該行都以「第三方處理發卡」來推拖，讓他相當困擾，但目前已經有10天沒再收到信用卡了，他打趣地說：「真是太好了，銀行的服務評分『創新高了』」。

對此，網友表示：「寄64張是為了怕你搞丟其餘63張」、「乾脆在背後寫數字就能湊成一副撲克牌了」、「這麼多張信用卡真是一場噩夢」、「它可以把收來的信用卡丟去洗牌機，肯定會很有趣」、「可以舉辦炫富灑錢派對，只是灑的是信用卡」。

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