噁！中國火鍋肉片中竟藏「活壁虎」 用餐後慘拉肚子

吳女士與汪先生吃火鍋時，看到肉片盤中出現「活壁虎」。（圖擷取自微博）

2021/03/17 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕深圳一位女士近日與朋友前往火鍋店吃飯，吃到最後赫然發現，在切片的肥牛盤內出現一隻「活壁虎」，對此該火鍋店長回應，目前尚未清楚壁虎從何而來，店內正調查中。據知，當地消費者委員會已接受投訴並進行調查。

綜合中媒報導，15日吳女士與朋友汪先生一同前往火鍋店「憨鐵匠」吃飯，未料汪先生拿起最後2片牛肉，忽然看見一條白色的尾巴，他以為只是香菜梗，可是筷子卻夾不動，察覺有異樣就將上層的肉片掀開一看，驚見一隻活生生的「壁虎」躺在上面，輕戳牠還會蠕動，倆人嚇得趕緊請店家做處理，店員收回餐點後並將這餐免未向他們收費。

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汪先生透露，「吃完飯後拉了2次肚子，但不確定是否與壁虎有關係」，吳女士則表示「這幾天想起來就感到噁心，應與這食物衛生有關係」，她隨後上網給予該店負面評價與留言，該店則推卸說「客人堅持坐在死角，那是全店監視器看不見的桌子」，她憤而向當地消費者委員會投訴，並要求該店家賠償與道歉。

火鍋店長表示，今後會加強店內衛生管理，店內已展開調查中，目前還未有清楚的原油，並與吳女士與汪先生協調賠償事宜，他說「我們不確定是否為同行惡意競爭行為，但本著負責態度，將對顧客給予10倍價格的賠償」。

據知，深圳市消委會已收到該案的投訴，目前正審理調查中。

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