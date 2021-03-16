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    施打AZ疫苗利大於弊 美國最快下月放行

    美國國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）15日表示，AZ在美國所做的疫苗試驗結果已經由獨立監測人員進行審查，可能在一個月左右，也就是在4月取得FDA緊急授權。（路透資料照；本報合成）

    美國國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）15日表示，AZ在美國所做的疫苗試驗結果已經由獨立監測人員進行審查，可能在一個月左右，也就是在4月取得FDA緊急授權。（路透資料照；本報合成）

    2021/03/16 19:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管阿斯特捷利康（AZ）疫苗血栓疑雲持續在歐洲蔓延，但美國衛生機關高層15日透露，AZ疫苗最快下月將獲美國食品暨藥物管理局（FDA）放行，成為繼輝瑞/BNT、莫德納（Moderna）以及嬌生（Johnson & Johnson）子公司楊森（Janssen）研發的單劑型疫苗之後，美國第4款獲核准的疫苗。

    美國國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）15日表示，AZ在美國所做的疫苗試驗結果已經由獨立監測人員進行審查，可能在一個月左右，也就是在4月取得FDA緊急授權。

    針對AZ疫苗的血栓疑雲，柯林斯指出，這麼多人接種，總是會有一些人在接種疫苗時產生血栓，接種疫苗者的血栓發生率是否提高，目前「完全不清楚」，他並表示，這些副作用，可能是因為對某些與疫苗本身無關的東西有點反應過度。

    此前，歐盟藥品管理局（EMA）強調，目前出現血栓問題的接種AZ疫苗人士比率，不比一般人群的血栓比率高，施打仍是利大於弊。柯林斯說，EMA關的聲明讓他「相當放心」。

    泰國12日開亞洲第一槍，暫緩接種AZ疫苗，但經過安全評估後，已取消相關行政命令，16日由總理帕拉育帶頭打第一針；此外，加拿大與澳洲目前仍繼續接種AZ疫苗，加拿大總理杜魯道表示，加國專家確信加拿大使用的所有武肺疫苗都是安全的。

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    AZ疫苗預估4月獲得FDA緊急授權，成為美國批准的第4款武肺疫苗。（路透）

    AZ疫苗預估4月獲得FDA緊急授權，成為美國批准的第4款武肺疫苗。（路透）

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