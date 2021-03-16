軍情動態》戰略型態改變 美海軍陸戰隊解散夏威夷2直升機中隊

美海軍陸戰隊認為，V-22「魚鷹式」傾斜旋翼機更適合在太平洋廣闊地區作戰，決定解散駐夏威夷的2支直升機中隊。（路透）

2021/03/16 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕因應戰略型態改變，美國海軍陸戰隊決定解散駐紮在夏威夷卡內奧赫（Kaneohe））的2個直升機中隊，35架直升機將會分派到其他單位或先封存，改派駐一支空中加油機中隊。

綜合外媒報導，美國海軍陸戰隊決定解散駐防在夏威夷卡內奧赫的2個直升機中隊，分別是配備CH-53E「超級種馬」直升機的重型直升機中隊以及裝備AH-1Z「蝰蛇」直升機和UH-1Y直升機的輕型攻擊直升機中隊，這兩個中隊都隸屬於第24陸戰航空大隊。

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海軍陸戰隊重型直升機463中隊（HMH-463）的10架CH-53E「超級種馬」直升機已經有2架被運離夏威夷，剩下8架也預計在10月之前調離，另外輕型攻擊直升機367中隊的AH-1Z「蝰蛇」直升機和UH-1Y直升機也計畫退役；在2個直升機中隊解散後，海軍陸戰隊，將以1支空中加油機中隊取代，15架KC-130J空中加油機進駐夏威夷。

美海軍陸戰隊認為，V-22「魚鷹式」傾斜旋翼機更適合在太平洋廣闊地區作戰，「魚鷹式」傾斜旋翼機的海軍陸戰隊版MV-22B，能夠從船艦上或從遠征部隊的飛機場上起降，多次在夏威夷以及澳洲之間的跨太平洋飛行展現能力，加上其加裝一種名為「V-22空中加油系統」，改良與KC-130J空中加油機的補給效率，再搭配上MV-22B也能於兩棲突擊艦的甲板上起降的特性，這將使得美國陸戰隊航空兵的飛行載具打擊距離及需空時間進一步提升。

海軍陸戰隊指出，海軍陸戰隊新的遠程打擊能力是部隊未來作戰構想中必不可少的組成部分，這些構想與重組後的部隊一起出現，利用小型機動性更強的海軍陸戰隊進行分佈式遠征行動，特別是在太平洋地區，其主要目標是製止潛在的中國侵略，然後可以更好地應對實際衝突。

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