軍情動態》土耳其不排除引進Su-57戰機 俄國稱已準備好進行磋商

近日有俄國媒體報導，俄羅斯方面已經準備好，只要土耳其開口，俄國隨時都能與安卡拉展開Su-35戰機與Su-57戰機磋商。圖為俄國Su-57戰機。（歐新社）

2021/03/15 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其先前向俄羅斯採購S-400防空系統，致使美國對土耳其軍工採購單位祭出制裁，然而近日有俄國媒體報導，俄羅斯方面已經準備好，只要土耳其開口，俄國隨時都能與安卡拉展開Su-35戰機與Su-57戰機磋商，同時俄羅斯也表態願意參與土國研發第5代戰機的計畫。

據《Defence Blog》報導，俄羅斯媒體報導近日指出，俄羅斯已準備好就Su-35戰機與Su-57戰機事宜與土耳其展開協商，只要土耳其提出要求，就會開始進行，俄國聯邦軍事技術合作局發言人列謝尼科娃（Valeria Reshetnikova）表示，「關於安卡拉購買Su-35戰機與Su-57戰機一事，土耳其方面已充分了解技術規格，如土耳其有需求，我們將展開談判」。

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《Defence Blog》指出，除此之外，列謝尼科娃還說，土耳其長期以來不斷表示想要開發自己的第5代戰機TF-X，而俄國方面此前也表態願意參與研製計畫，惟土耳其迄今仍未正式回覆，最後，報導提及，S-400防空系統購置已經讓土耳其與美國關係惡化，如今土耳其有意購買Su-35戰機、Su-57戰機一事，也讓外界擔心土國是不是正進一步向俄羅斯靠攏。

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