美機場單日135萬人辦理登機 創一年來新高

根據美國運輸安全管理局（Transportation Safety Administration）數據，美國機場辦理登機手續的旅客人次昨天突破135萬，為去年3月15日來最高紀錄。圖為甘迺迪機場。（法新社）

2021/03/14 17:46

〔中央社〕數據顯示，美國因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情導致旅客人數大減後，各地機場旅客人次昨天創下一年來新高。

根據美國運輸安全管理局（Transportation Safety Administration）數據，美國機場辦理登機手續的旅客人次昨天突破135萬，為去年3月15日來最高紀錄。

請繼續往下閱讀...

不過法新社報導，雖然旅客回籠，但人數仍僅為往年同時期近半而已。

冠狀病毒危機爆發迄今，前一次辦理登機手續人次最高的日期落在今年的1月3日，當天有近133萬名乘客。

美國航空旅遊人次去年4月14日跌至歷史新低，僅8萬7534人次。

美國受到疫情重創，通報染疫人數為全球最多，病故人數累計約53萬4000人。不過美國目前已施打逾1億劑冠狀病毒疫苗，新增染疫人數也已從假日季節期間的最高峰回跌。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法