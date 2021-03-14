預防變「軍事用途」 緬甸首顆衛星遭日本扣留

緬甸首媒衛星被日本扣留在國際太空站上。（路透）

2021/03/14 15:53

〔編譯陳成良／綜合北報導〕緬甸爆發軍事政變後，日本決定暫時停用在國際太空站上的緬甸第一顆人造衛星，並臨時代為保管。日本的人權活動人士和一些官員擔心，這顆衛星的攝像頭可能會被2月1日奪取緬甸政權的緬甸軍方用於軍事目的。

據《路透》報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和北海道大學正在決定如何處理這顆衛星。這顆衛星由日本北海道大學與緬甸政府資助的緬甸航空航天工程大學（MAEU），於2020年10月聯合建造完成，今年2月20日由美國國家航空暨太空總署（NASA）發射，是國際太空站有效載荷中的一小部分。

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此後，它一直被JAXA保存在日本的「希望號」實驗艙內。JAXA太空人野口聰一是目前在國際太空站上的7名太空人之一。

緬甸航空航天工程大學第一批7名專業人員和7名學生接受了日方衛星建造、衛星技術和空間技術的在線培訓。日方大學官員表示，自緬甸軍方接管政權以來，他們一直無法聯繫緬甸航空航天工程大學校長基尊（Kyi Thwin）。

緬甸政府共斥資1500萬美元建造2顆微衛星，第2顆小型衛星計劃於2023年9月發射。預計該項計畫使用的攝影機將可拍攝到近乎連續的影像，並將其轉化為遭受颱風或災難衝擊地區的3D模型。此外，它也將追蹤土地的使用，範圍從都市開發到森林砍伐和非法採礦。

人權觀察組織亞洲項目官員卡塞（Teppei Kasai）擔心，緬甸軍隊統治者很容易將該技術挪作軍事用途。他強調，相關的日本大學應該暫停該項目，並緊急審查其潛在的人權風險。

日本與緬甸關係密切，是其最大的援助國之一。在譴責暴力的同時，它並沒有像美國和其他一些實施制裁的西方國家那樣對政變採取強硬的立場。

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