澳洲關切新疆問題 中國反向聯合國控澳侵犯人權

2021/03/13

〔即時新聞/綜合報導〕中國今(13)日向聯合國人權理事會 (United Nations Human Rights Council)遞交了一份控訴澳大利亞政府侵犯人權的聲明,並表示中國政府正對此議題「深表關注」。

澳洲新聞網報導,中國在聲明書中表示,澳洲政府對待尋求庇護者的難民作法是把他們帶往如巴布亞紐幾內亞、諾魯等鄰近的第三國家,直到確認他們的身份無誤為止。

報導明確地指出,2012年至今,共有13人在此過程中死亡。

中國媒體《環球時報》總編胡錫進也在推特上指責西方國家,稱這些國家屠殺原住民、再逼迫他們講英語、法語、西班牙語,又改變原住民生活型態的行為是種族滅絕。澳洲新聞網則稱他的言論是「雙重標準」,因為中國在新疆也推行了類似政策。

報導也指出,中國的目地是為了報復澳洲外交部長佩恩(Marise Payne)上個月的針對新疆人權發表的言論。

佩恩當時表示,澳洲政府已認知到新疆的人權存在著「重大問題」,並也就此向中方反映過他們的關切。「這份最新的報告指出當地婦女受到一連串的折磨與虐待,這非常令人擔心,它也點出了(中國)對待維族人以及其他宗教還有少數民族的的嚴重問題。」

「我方認為透明度至關重要,因此會繼續敦促中國盡快給予包括聯合國人權事務高級專員巴舍萊(Michelle Bachelet)在內的國際觀察員即刻生效、實際且無限制的通行權,以進入新疆。」

What’s genocide? Massacring native Americans and Aboriginal Australians, forcing people colonized to speak English, French, Spanish, transforming their way of life, these are genocide, right?