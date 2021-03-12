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    大量摧毀中俄軍力！五角大廈「突擊破壞者II」項目曝光

    軍事記者艾克塞刊文揭露五角大廈「突擊破壞者II」項目，目的在於摧毀大量的俄羅斯戰車和中國船艦。（法新社檔案照）

    軍事記者艾克塞刊文揭露五角大廈「突擊破壞者II」項目，目的在於摧毀大量的俄羅斯戰車和中國船艦。（法新社檔案照）

    2021/03/12 22:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國《富比士》專欄作家、軍事記者艾克塞（David Axe）刊文揭露五角大廈「突擊破壞者II」（Assault Breaker II）項目，目的在於摧毀大量的俄羅斯戰車和中國船艦。

    艾克塞指出，美國第一代的「突擊破壞者」項目始於1970年代，當時五角大廈下令找出解決辦法，迅速、精確地摧毀成千上萬輛蘇聯軍車，讓蘇聯無法在戰爭爆發時輕易突破北約組織的防線，同時阻止蘇聯軍隊發動攻擊，替北約部隊爭取更多調度軍力的時間。

    艾克塞提到，「突擊破壞者」項目分為空中與地面兩個部分，空中方面是由B-52轟炸機發動打擊；地面部分是使用美軍多管火箭炮攻擊敵軍，並配合空中偵察機的指引瞄準目標。

    而「突擊破壞者II」項目預計會使用美軍RQ-180無人隱形偵察機，配合先進作戰管理系統（ABMS）以及空軍、海軍的遠程巡弋飛彈，以及新型的智慧型炸彈；地面部隊方面，美軍也正在研發相關飛彈與火箭砲設備，預期最大射程為1500公里。

    美國國防部國防科學委員會2017年曾在報告中指出，「突擊破壞者II」項目能癱瘓敵軍，替美國與盟友爭取時間部署軍隊，而敵方的戰車、防空系統、船艦、指揮部、後勤補給都在「突擊破壞者II」項目的打擊範圍內。

    不過，該委員會也提到，沒有任何的系統是完美的，「突擊破壞者II」項目也存在限制，莫斯科和北京也有一種簡單的方法來克服它，只要增加軍費增強其自身戰鬥力即可。

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