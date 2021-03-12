疫情燒不停！印度照迎世界最大規模宗教集會...逾億人與會

大壺節是印度教節日，被稱為「世界最大規模宗教集會」，合計超過1億人與會。圖為11日大壺節畫面。（路透）

2021/03/12 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐之下，多國的傳統節日活動被迫取消，即便疫苗已問世，但不代表防疫可就此鬆懈；印度作為疫情確診數名列世界第2的國家，疫情還在持續擴大，但當地自11日起舉行每4年一次的「大壺節（Kumbh Mela）」，有上億民眾投入恆河，淨身祈福。對此，當地政府提出縮短祭典時間要求，同時也要參加者提出PCR篩檢陰性證明，配合防疫。

大壺節是印度教節日，被稱為「世界最大規模宗教集會」，合計超過1億人與會，信眾們相信恆河可以洗淨罪孽，因此會在此期間在恆河中浸泡或清洗身體，希望從輪迴中解脫；大壺節4年舉辦1次，舉辦日期長達數十日，於安拉阿巴德、赫爾德瓦爾、鄔闍衍那和納西克等4個城市輪流舉行，每逢舉辦，各種階級、信仰與性別的外地人也會趕往參加，對印度而言是相當重要的節日之一。

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根據《NHK》報導，今年的大壺節自11日開始舉行，於恆河流域北部城市赫爾德瓦爾舉辦，當日一早，恆河沿岸便聚集眾多與會者，各自將頭浸入水中，或在恆河中沐浴祈福；今年3月11日正逢311東日本震災10周年，對此，也有參加盛會的印度民眾表示要藉此活動為震災罹難者祈福。

儘管信徒的善良令人暖心，但疫情的威脅仍難以忽視；印度目前仍是全球累計確診數排名第2的國家，累計死亡病例數則為全球第4，該國目前累計病例數已達1128萬5561例，光本月病例就已累計逾2萬例，感染持續擴大中。對此，當地政府也試圖做出防疫規範，要求大壺節縮短舉辦日期，同時也要求參加者出具PCR篩檢陰性證明，以配合防疫。

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大壺節是印度教節日，被稱為「世界最大規模宗教集會」，合計超過1億人與會。圖為11日大壺節畫面。（法新社）

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