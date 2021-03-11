軍情動態》俄Tu-160M轟炸機完成工廠測試 飛行範圍增1千公里

俄國軍工集團Rostec近日透過聲明宣佈，Tu-160M轟炸機換裝新式NK-32引擎後飛行範圍擴增1000公里，並已完成工廠測試，圖為Tu-160轟炸機。（法新社資料照）

2021/03/11 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄國軍工集團Rostec近日透過聲明宣佈，俄國Tu-160M轟炸機換裝新式NK-32引擎後已完成工廠測試，將為下一階段試飛做準備，聲明還稱Tu-160M轟炸機換裝引擎後飛行範圍擴增1000公里，另外，隨現代化作業持續發展，未來不排除將配裝目前俄國還在研發的Kh-BD巡弋飛彈，射程範圍恐超越4500公里。

據《Defense World》報導，俄國軍工集團Rostec昨天（10日）發佈聲明表示，裝配俄國國內自主研製NK-32引擎的Tu-160M轟炸機已完成工廠測試，稱飛行範圍較先前擴大1000公里，Rostec在聲明中說，「飛機已經成功通過工廠測試，當天這架新的轟炸機已轉移至飛行測試基地，為下一階段飛行做準備，進行初步測試」。

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《Defense World》指出，Tu-160MS轟炸機目前可裝配現代化巡弋飛彈，如Kh-101、Kh-102（搭配熱核彈頭），預期未來將裝配Kh-BD巡弋飛彈，射程範圍據稱超越Kh-101的4500公里。報導提及，2018年3月時任俄國副國防部長波里索夫（Yuri Borisov）曾向記者透露，「我們正在發展新的Tu-160轟炸機武器，不是Kh-55、Kh-550與Kh-101等飛彈可以相提並論的，預期2030年代可進行部署，屆時將有截然不同的打擊範圍」。

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