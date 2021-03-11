311東日本震災10週年重建路漫漫 還有逾4萬人難返鄉

311東日本大地震至今已過10年，重建之路仍未走完。圖為2011年3月福島縣磐城市受災情況一景。（歐新社）

2021/03/11 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕10年前的今日，日本東北海岸受到規模9.0的強震侵襲，隨之而來的，是高逾10公尺的海嘯，隨後又引發福島第一核電站事故；這起嚴重天災成為日本民眾心中難以忘卻的傷痛，核災問題至今仍尚未解決，家園、家人被奪走的民眾至今也無法回到以往平靜的生活。據統計，10年後的3月11日，仍有最少2萬2200人死亡或行蹤不明，還有逾4萬人至今無法返鄉。

根據《NHK》專題報導，2011年3月11日下午2時46分，規模9.0強震引發東北、關東沿岸地區發生海嘯，高逾10公尺的海浪拍下，冰冷海水灌入街道，沖散了當地居民平靜、和平的生活。

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據警察廳最新統計，死者及失蹤者為1萬8425人，然而，以311災後復興為目的而設立的復興廳及當地政府數據統計，有不少人在避難期間因為身體狀況惡化而死亡，截至今年3月9日，東北、關東地區和長野縣這樣的「震災關連死亡」者最少有3775人，加上死者及失蹤者等，估計最少有2萬2200人死亡或行蹤不明。

災後漫長10年，當地重建作業也是一條漫漫長路，災後，曾一度有多達11萬人住在組合屋等臨時住宅；所幸，在此10年間，環境重建也有一定程度上的進展，宮城縣在去年4月已全部撤除臨時住宅，岩手縣則預計在今年將寄宿臨時住宅的民眾全員撤離，提供失去家園者居住的「災害公營住宅」也在去年12月竣工。

然而，以福島縣為中心，截至今年2月，仍有4萬1241人尚在異鄉避難，返鄉之日遙遙無期，這些災民在現居住地的避難生活又衍生、面臨著經濟負擔與孤獨死等問題。

針對岩手、宮城及福島縣的受災者們，《NHK》也透過問卷進行調查，想知道受災者們在災後10年是否已經克服了「震災被害者」的陰影，對此，有44.5%的受訪者表達「認同」及「部分認同」，另有31%受訪者則表示「不認同」及「部分不認同」。

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