軍情動態》美國演練機動空降機工長 修復偏遠島嶼故障直升機

美國空軍上月進行搜救演訓，透過雙人跳傘方式空降第920航空維修中隊機工長至故障HH-60G附近，進行救援修復，圖為HH-60G直升機模擬在偏遠熱帶島嶼故障。（擷取自美國空軍官網）

2021/03/11 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍上月進行為期3日的搜救演訓，期間模擬直升機在偏遠熱帶島嶼故障時的緊急因應狀態，派遣第304救援中隊空降救援人員，透過雙人跳傘方式將第920航空維修中隊機工長機動空降至故障直升機附近，成功進行修復救援，而美軍表示，這次成功演練代表未來美軍將更具戰場靈活性。

美國空軍本月5日在官網發佈「新聞稿」 表示，第920救援聯隊2月進行搜救演訓，演練特殊情況維修救援，透過1架HH-60G「鋪路鷹」直升機模擬臨時傳感器故障迫降偏遠熱帶島嶼，以測試聯隊緊急反應能力，在演練中，第920航空維修中隊機工長與第304救援中隊空降救援人員以雙人跳傘方式，從HC-130J運輸機空降中隊機工長至HH-60G直升機附近，進行修復救援。

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美軍在新聞稿中指出，這次的雙人跳傘是發展長期永久性戰術與技術的第一步，空軍飛行員在戰場上將更具敏捷性與調度彈性。第920救援聯隊長期以來維修依靠保持團隊模式，需要大量地面車輛、設備與人員支持，透過這次演練，雙人跳傘空降機工長的救援模式得到了初步驗證，亦代表未來相關領導人員能為複雜的戰場提供更為彈性的應對方案。

美國空軍上月進行搜救演訓，透過雙人跳傘方式空降第920航空維修中隊機工長至故障HH-60G附近，進行救援修復，圖為演訓雙人跳傘。（擷取自美國空軍官網）

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