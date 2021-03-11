311大地震10週年 日方釋報告：福島核電廠可能再次爆炸

日本311東日本大地震至今（11日）已滿10週年。（路透）

2021/03/11 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本311東日本大地震至今（11日）已滿10週年，日本原子能管制委員會10日發布報告，福島第一核電站內的核污染比預期的還要嚴重，內部的氣體包含易燃的氫氣，恐導致爆炸。

根據《日本廣播協會》（NHK）報導，日本原子能管制委員會10日發布東京電力公司福島第一核電站事故的調查報告，官方在2號機組、3號機組的核反應堆安全頂蓋上，發現大量放射性物質，超乎預期的核污染程度使核電站拆除工作變得極為困難，這部分將深入與東京電力公司進行討論。

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此外，福島第一核電站的1號機組、3號機組排出的氣體透過管線倒流進建築物內，這可能擴散了內部的污染狀況，且這些倒流的氣體中包含易燃的氫氣，未來恐再次引發爆炸，最新實驗分析指出，一旦這種狀況發生，恐進一步引爆核電站內的其他易燃氣體，有發生連環爆炸的風險。

2011年3月11日14時46分，日本東北地方外海三陸沖的發生規模7.3地震，震央位於宮城縣首府仙台市以東的太平洋海域，在日本當地造成震度7級，震源深度為24公里，屬極淺地震，並引發海嘯淹沒鄰近日本陸地，也重創福島第一核電站。

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