我聽錯了嗎？拜登：美軍將生產「孕婦飛行裝」

2021/03/10 20:10

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國總統拜登3月8日宣布提名2位女將領執掌美國南方司令部、運輸司令部時,除疑似忘了國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)的名字,還

脫口說出,美軍今後要專注於生產「孕婦飛行裝」(Maternity Flight Suits),令人丈二金剛摸不著頭腦。

保守派派網站《權威者門戶》(Gateway Pundit)藉機狂酸拜登,為慶祝國際婦女節做出如此重要的宣布,戲稱因為孕婦在戰時能空降進入敵後,這很重要,「而且,拜登在發表這番言論前,他忘記了自己到底在哪裡,也忘記了站在他身後的將軍名字。」

2020年總統大選之前,拜登就因為多次嚴重口誤與失言,而被川普陣營質疑有失智症;就任總統後,因遲遲未舉行正式白宮記者會,遭到批評。另外,副總統賀錦麗一上任就越俎代庖,頻頻致電他國元首,也被質疑不合常理。

Our Military is turning into a joke. pic.twitter.com/Fl63GGkKlW