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    我聽錯了嗎？拜登：美軍將生產「孕婦飛行裝」

    美國總統拜登在致詞時，也疑似忘了國防部長奧斯汀（右）的名字，稱他為「管理這個機構的人」。（美聯社）

    美國總統拜登在致詞時，也疑似忘了國防部長奧斯汀（右）的名字，稱他為「管理這個機構的人」。（美聯社）

    2021/03/10 20:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登3月8日宣布提名2位女將領執掌美國南方司令部、運輸司令部時，除疑似忘了國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的名字，還

    脫口說出，美軍今後要專注於生產「孕婦飛行裝」（Maternity Flight Suits），令人丈二金剛摸不著頭腦。

    保守派派網站《權威者門戶》（Gateway Pundit）藉機狂酸拜登，為慶祝國際婦女節做出如此重要的宣布，戲稱因為孕婦在戰時能空降進入敵後，這很重要，「而且，拜登在發表這番言論前，他忘記了自己到底在哪裡，也忘記了站在他身後的將軍名字。」

    2020年總統大選之前，拜登就因為多次嚴重口誤與失言，而被川普陣營質疑有失智症；就任總統後，因遲遲未舉行正式白宮記者會，遭到批評。另外，副總統賀錦麗一上任就越俎代庖，頻頻致電他國元首，也被質疑不合常理。

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