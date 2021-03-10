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    中國對維族進行「種族滅絕」 美國務院︰認同川普任內認定

    美國務院發言人普萊斯（Ned Price）於例行記者會指出，中國在新疆境內實行了「種族滅絕行動」，罕見認同川普前政府所做的認定。（法新社）

    美國務院發言人普萊斯（Ned Price）於例行記者會指出，中國在新疆境內實行了「種族滅絕行動」，罕見認同川普前政府所做的認定。（法新社）

    2021/03/10 17:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫獨立調查組織昨日針對新疆問題發表獨立調查，指控中國政府對新疆維吾爾等少數民族進行「種族滅絕」，且獨立調查已符合聯合國「防止及懲治危害種族罪公約」的每項條款，美國務院發言人普萊斯（Ned Price）也罕見認同川普前政府卸任前所做的認定。

    根據《美國之音》報導，華府智庫「新線戰略及政策研究所」（Newlines Institute for Strategy and Policy）於昨日發布的獨立調查報告，指稱中國涉疆政策違反聯合國條約《防止及懲治滅絕種族罪公約》（Genocide Convention），符合種族滅絕行為的標準，中國需要負「完全國家責任」。

    報導提到，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行記者會上指出，拜登政府支持川普前政府在任期結束前最後一刻所做出的決定，就是中國在新疆境內實行了「種族滅絕行動」，前後任國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）及布林肯（Antony Blinken）皆認同此看法，且目前也有「獨立調查報告」支撐此論述。

    報導指出，中共當局把數以百萬的維吾爾族人關進拘留營，強迫實施勞動並且進行絕育，令人髮指暴行並沒有停止。前國務卿龐皮歐也曾指，自2017年3月開始中共當局就針對新疆的維吾爾人及其他少數穆斯林族犯下「反人類罪」。

    華府智庫新線戰略及政策研究所」（Newlines Institute for Strategy and Policy）於昨日發布的獨立調查報告，指涉北京該對新疆種族滅絕行動負「完全國家責任」。（圖翻攝自新線戰略及政策研究所官網）

    華府智庫新線戰略及政策研究所」（Newlines Institute for Strategy and Policy）於昨日發布的獨立調查報告，指涉北京該對新疆種族滅絕行動負「完全國家責任」。（圖翻攝自新線戰略及政策研究所官網）

    本月8日是國際婦女節，維族婦女在土耳其伊斯坦堡中國領事館附近，抗議中共迫害新疆維族及其他少數名族，（歐新社）

    本月8日是國際婦女節，維族婦女在土耳其伊斯坦堡中國領事館附近，抗議中共迫害新疆維族及其他少數名族，（歐新社）

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