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    情報員妻在英撞死人逃回美國 律師稱「她願做社區服務」

    英國青少年鄧恩遭美籍薩庫拉斯撞死，引發兩國司法爭議。（法新社）

    英國青少年鄧恩遭美籍薩庫拉斯撞死，引發兩國司法爭議。（法新社）

    2021/03/10 08:02

    〔即時新聞／綜合報導〕一位美國女性2019年在英國逆向撞死一名當地青少年，事後逃回美國且不願返回英國接受調查，此事一度引發兩國引渡爭議，涉嫌肇事者的律師如今表示，她的客戶願意就此事做社區服務，還說這類案件在美國不會被起訴。

    綜合外媒報導，42歲的薩庫拉斯（Anne Sacoolas）2019年8月在英國北安普頓郡逆向撞死19歲的鄧恩（Harry Dunn），由於薩庫拉斯的丈夫是美國情報員，在擁有外交豁免權的保護下逃回美國。英當局以危險駕駛造成致命事故罪名正式指控薩庫拉斯，要求美國引渡，但美國拒絕引渡要求，英相強森和前美總統川普曾在通電時爭論此事。

    薩庫拉斯的律師傑佛瑞斯（Amy Jeffress）表示，薩庫拉斯沒有否認她的過錯，但這類型的案件在美國只會被判社區服務，而薩庫拉斯也願意服從這樣的判決，以鄧恩的名義為社會做出貢獻，另透過其他方式為家屬帶來和平

    傑佛瑞斯說，「在美國，除非有證據顯示肇事者的過失駕駛達到近乎蓄意層級，例如酒駕、分心駕駛、肇事逃逸或超速等，才會被起訴，但本案完全不是如此。」

    但《CNN》的法律分析師駁斥傑佛瑞斯的說法，強調在美國因逆向撞死他人仍可能遭判有罪。鄧恩的母親也堅持傑佛瑞斯必須面對英國司法體系的審判。

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