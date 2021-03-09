真相曝光！法國女學生說謊 害歷史老師被極端份子斬首

法國47歲歷史教師帕蒂（Samuel Paty）去年10月遭極端主義份子當街斬首，引發全球譁然。（法新社，合成照）

2021/03/09 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕法國47歲歷史教師帕蒂（Samuel Paty）去年10月遭極端主義份子當街斬首，引發全球譁然。此案調查後於近日有新進展，帕蒂的學生13歲Z女（代號，無法具名）坦承，她為了避免因翹課被父親責罵，謊稱帕蒂在課堂上發表侮辱伊斯蘭教先知穆罕默德的言論，她與老師爭論後遭停學。沒想到，這個謊言竟導致無法挽回的悲劇。

綜合外媒報導，Z女因為多次翹課而遭到學校停學，為了避免被父親責罵，她編造了一個謊言，聲稱歷史老師帕蒂為在課堂上展示先知穆罕默德的裸體照片，並要求穆斯林學生離開教室。

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在Z女撒謊的2天前，帕蒂的確向學生談到先前法國《查理周刊》諷刺穆罕默德遭後恐怖攻擊的案件，探討時，帕蒂因為要展示相關漫畫，曾告知學生，若為穆斯林，可以先閉上眼睛或到走廊等待。沒想到，整堂課的內容遭到Z女扭曲，其實Z女根本沒去上那堂課。

2天後，Z女告訴48歲父親布拉罕（Brahim Chnina），她因為帕蒂展示穆罕默德的裸體照片提出反對意見，遭到停課2天，布拉罕為此憤怒地在臉書、YouTube等社群發表影片痛罵帕蒂侮辱伊斯蘭教，要求校方開除。

這影片隨後在當地穆斯林族群中瘋傳，18歲的俄羅斯籍伊斯蘭教極端教義分子安佐洛夫（Abdullakh Anzorov）一怒之下，10月16日當街刺殺帕蒂並斬首。

女學生的謊言導致其後一連串事件 最後使帕蒂遭殺害

報導指出，Z女一直堅持自己編造出的故事，直到警察告訴她，同學們都證明她根本沒去上那堂課，帕蒂也沒像她說的那樣指示同學離開教室，Z女才坦承說謊。報導指，因為父親的關係，Z女有相當強烈的自卑感，這次撒謊可能是為了取悅父親。

但是，Z女的律師塔布拉（Mbeko Tabula）指出，這場慘劇的責任不該由13歲的女孩一肩扛起，「是因為父親過度的舉止，發布了影片使教授入罪，導致後續螺旋式的反應」；塔布拉強調，女孩的確撒了謊，但父親的後續行為明顯示過度反應。

目前上網發布影片的布拉罕被控涉嫌「與恐怖份子共謀殺人」遭到調查，他在恐怖攻擊前曾與行兇者交流過訊息。

布拉罕現在非常懊悔，他表示：「我從沒想過訊息會被恐怖份子發現，我發布訊息不是要傷害任何人，我不知道為什麼事情會變成現在這樣，一位歷史老師被殺害了，所有人都認為是我的錯。」

帕蒂遭殺害後，校門外的案發地點堆滿民眾哀悼的鮮花。（美聯社）

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