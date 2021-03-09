俄特種部隊攻堅情色工作室！女優拍一半當場被捕

特種部隊進入私人工作室後，立刻控制不法份子的行動，其中包含幾名穿著清涼，疑似正在進行直播的女子。（擷取自YouTube頻道）

2021/03/09 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯特種部隊上週進行了一場攻堅行動，不過目的不是窮兇惡極歹徒的藏身處，而是一處地下情色工作室。從官方公布的影片可見，攻堅行動看起來沒有遇到抵抗，而工作室中的工作人員以及工作中的女優通通被控制行動並逮捕。

綜合俄媒報導，俄羅斯特種部隊本月1日在克拉斯諾亞爾斯克市進行攻堅行動，破獲了一所地下色情工作室。該工作室被設於私宅中，四周設有高高的圍牆，特種部隊必須翻牆進入建築。

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從官方公布的影片可見，特種部隊進入私人工作室後，立刻控制不法份子的行動，其中包含幾名穿著清涼，疑似正在進行直播的女子；在搜查工作中，除了現金、電腦等物，特種部隊也發現不少情趣用具。

報導指，業者從2020年開始經營該工作室，裡面就像一座真正的成人公司，有經理人、負責甄選的主管、挖掘演員的專職人員，還有人負責面試、培訓演員。報導指，斯諾亞爾斯克的攝影棚有6人負責管理，另有2位管理人身在莫斯科，而參與其中的女優則高達28人。

據了解，該不法工作室成員每人每個月能獲得50萬元盧布（約新台幣19萬元）的酬勞，管理層級人員每個月獲利則高達500萬盧布（約新台幣189萬元），在現場搜查過程，特種部隊就當場查獲了超過1300萬盧布（約新台幣492萬元）以及4.1萬美元（約新台幣115萬元）現金及提款卡。

目前警方正在對此案進行更多的調查。

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