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    香港4任特首只有他沒打中國疫苗 網酸：恐觸犯國安法

    香港第2任特首曾蔭權（左）8日接種BioNTech疫苗。（取自聶德權臉書專頁）

    香港第2任特首曾蔭權（左）8日接種BioNTech疫苗。（取自聶德權臉書專頁）

    2021/03/09 11:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國科興（Sinovac）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗對60歲以上人士臨床測試數據不足，在國內未對60歲以上族群施打，卻讓外國老人當白老鼠，香港也將長者列為優先施打對象，特別是前後3任特首都已超出該疫苗安全接種年齡，卻身先士帶頭施打，被諷是向北京表忠，只有76歲的第2任特首曾陰權決定「力排眾議」，接種德國BioNTech疫苗。

    綜合港媒報導，63歲特首林鄭月娥上月底率領一群平均年齡約60歲的高官，無視中國不建議60歲以上人士與慢性病患者接種科興疫苗的指引，率先接種「國貨」表忠。兩名已貴為中國全國政協副主席的前特首董建華（83歲）與梁振英（66歲），也隨後接種科興疫苗。

    曾蔭權任內因收受企業大亨的好處而在不光彩中結束任期，並成為香港特別行政區第一位被判罪的卸任特首。他8日接種德國生產、中國復星代理的BioNTech（港名「復必泰」）疫苗，是4任特首中，唯一非接種科興疫苗者。

    香港公務員事務局局長聶德權在臉書專頁公布了曾蔭權接種疫苗的照片，底下留言區有網友質疑他「愛國愛黨，為何不打科興？」「不該用外國疫苗，因為打科興是對香港公務員的肯定。」

    在香港連登論區，網友狂酸曾蔭權不打「祖國」疫苗，恐觸犯「港版國安法」，還有人說這就是「無官一身輕」的好處、「證明他比較誠實而已」。

    香港先後已發生3宗疑因接種科興疫苗後死亡的個案，3宗個案之中，二人為60歲以上，其中一人與另一名死者為慢性病患者。

    高齡83歲、之前在人大會議中不慎摔跤的第1任香港特首董建華，2月間已接種科興疫苗。（取自聶德權臉書專頁）

    高齡83歲、之前在人大會議中不慎摔跤的第1任香港特首董建華，2月間已接種科興疫苗。（取自聶德權臉書專頁）

    梁振英接種「祖國」疫苗時，不忘比讚。（取自聶德權臉書專頁）

    梁振英接種「祖國」疫苗時，不忘比讚。（取自聶德權臉書專頁）

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