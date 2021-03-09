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    什麼都賣！日本販賣機販售「病毒檢測試劑」1包1178元

    日本設立武漢肺炎病毒檢測販賣機。（路透）

    日本設立武漢肺炎病毒檢測販賣機。（路透）

    2021/03/09 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕什麼都賣，什麼都不奇怪？日本販賣機遠近馳名，如今連武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測試劑都被放進去販售，有助於節省人力和醫療資源。

    根據《路透社》報導，為了節省人力和醫療資源，日本政府每天僅進行4萬次病毒檢測（PCR），僅為其能力的4分之1，僅限於症狀嚴重或感染機率很高的人群，導致公眾嚴重依賴私人診所或通過其他管道購買試劑檢測。

    報導提到，湖鎮竹野耳鼻喉診所（暫譯，Laketown Takenoko Ear-Nose-and-Throw Clinic）的負責人竹村秀樹（暫譯，Hideki Takemura）表示，「日本進行測試的數量少得可笑，越來越多的人不知道自己是感冒還是冠狀病毒」、「沒有測試就不可能進行診斷，我真的覺得我們必須做更多的事情，這樣才能及早診斷出人們並提早隔離」，因此他們在東京地區設立了7台試劑販賣機，獲得很大的迴響，有些機台每天需要清空2次錢幣。

    報導補充，每台自動販賣機大約有60個測試包，1包售價4500日元（約1178台幣），顧客使用後可以寄出唾液樣本進行辨別，竹村秀樹表示，「作為一名醫務工作者，如果檢測數量能夠因病例减少而減少，我會非常高興」。據悉，日本大約有410萬台自動販賣機在運轉，是世界上人均擁有自動售貨機最多的國家，除了自動售貨機外，通過藥店銷售或通過網路向公眾提供的檢測試劑也越來越多。

    日本設立武漢肺炎病毒檢測販賣機，1包售價4500日元（約1178台幣）。（路透）

    日本設立武漢肺炎病毒檢測販賣機，1包售價4500日元（約1178台幣）。（路透）

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