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    日本接種輝瑞疫苗7萬多人共8女過敏 厚勞省調查是否與性別相關

    根據厚生勞動省統計，截至8日下午5時已有7萬多名醫事從業人員接種輝瑞疫苗，接種者中，統計共有8人出現過敏反應，性別皆為女性。圖為接種輝瑞疫苗示意圖。（美聯社）

    根據厚生勞動省統計，截至8日下午5時已有7萬多名醫事從業人員接種輝瑞疫苗，接種者中，統計共有8人出現過敏反應，性別皆為女性。圖為接種輝瑞疫苗示意圖。（美聯社）

    2021/03/09 10:14

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）侵擾之下，多國已開始疫苗施打，其中也包括日本；根據厚生勞動省統計，截至8日下午5時已有7萬多名醫事從業人員接種輝瑞疫苗，接種者中，統計共有8人出現過敏反應，性別皆為女性。對此，厚勞省將就性別與疫苗過敏反應是否存在關聯性進行調查。

    根據《NHK》報導，根據厚生勞動省統計，截至8日下午5時已有7萬多名醫事從業人員接種，共8人有過敏反應，8人皆為女性；根據最新報告，其中5名過敏者年齡介於20至50多歲間，根據醫療機關報告，5名過敏者在接種後30分鐘內便出現蕁麻疹、喉嚨痛、雙手麻痺等症狀，所幸目前症狀皆已改善。

    這5名過敏者中，其中1人無特殊病史，其餘4人則分別有哮喘、藥物或食物過敏等病史。

    接種7萬多人中，出現過敏反應者皆為女性，性別是否與過敏反應存在關聯性？對此，厚勞省調查會會長、醫師岡明指出，「外國數據也顯示，接種後出現過敏反應者以女性佔多數」認為日本境內情況與外國相同，且「其中也有無過敏相關病史的接種者」，目前調查會正就此進行調查。

    截至最新，日本累計確診病例達44萬1292例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達8321例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

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