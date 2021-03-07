黎巴嫩經濟接近崩潰 民眾連續數日佔領馬路抗議

本月2日黎巴嫩鎊兌美元匯率來到歷史新低，致使民眾發起抗議示威，至6日已是連續第5天的街頭抗議了。（歐新社）

2021/03/07 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩金融危機2019年開始惡化，去年疫情爆發，又遭逢貝魯特港大爆炸，整體經濟近乎崩潰，全國有一半以上人口陷入貧困，而本月2日黎巴嫩鎊兌美元匯率來到歷史新低，致使民眾發起抗議示威，至6日已是連續第5天的街頭抗議了，民眾佔領多條道路，甚至當街燒輪胎，表達對政府的不滿，而當局也曾派大量部隊至首都地區。

據《路透》報導，黎巴嫩示威人士從2日開始每天焚燒輪胎佔領馬路，而黎巴嫩看守政府總理迪亞布（Hassan Diab）在6日當天稍早的演講中威脅將停止履行職責，以施壓政客籌組新政府，當天有一小群抗議人士在銀行行業協會前要求要拿回存款，然後朝首都貝魯特（Beirut）國會走去，表達不滿，而貝魯特市中心也有約50名示威著聚集焚燒輪胎。

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《路透》指出，黎巴嫩貝魯特港口去年發生毀滅性爆炸事件，致使內閣辭職，而迄今黎巴嫩都沒有一個完整運作的政府，迪亞布發言說，「如果隱退有助於組成新內閣，那我將會訴諸於此」，報導提及，金融危機以來，消費者商品如尿布、穀物等價格已飆漲3倍，而本月2日黎巴嫩鎊兌美元匯率來到1萬元價位成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

同時他還因為最近黎巴嫩一起民眾為了奶粉而爭吵的事件特別在演講中說，「民眾在商店中為了奶粉而爭吵，難道不足以成為籌組正式政府的充分理由嗎」，並補充表示，「社會正在惡化，金融狀況為黎巴嫩帶來沉重壓力」，他認為黎巴嫩政面臨巨大挑戰，正常政府機制的國家若無政治共識都難以應付了，更何況是看守政府。

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