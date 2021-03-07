受疫情影響！南韓最熱門的網購類別「前3名」曝光

受疫情影響，南韓外賣、網購食品及飲料的消費佔比較疫情前有明顯增加，網購家電和通信設備佔比也不低。（彭博社）

2021/03/07 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕南韓資訊通信政策研究院（KISDI）近日發佈的一項統計顯示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後網路消費在整體消費中佔比大增，尤其是外賣、食品及飲料的消費佔比較疫情前有明顯增加，家電和通信設備佔比也不低。

根據《韓聯社》報導，受疫情影響，南韓最熱門的網購類別依序為外賣服務（5.16%→10.46%）、食品和飲料（9.31%→12.33%）、家電和通信設備（10.31%→11.74%）等等，這些線上消費佔比大幅增加，反之，旅遊和出行服務（14.2%→5.3%）、服裝（11.55%→9.49%）、化妝品（8.85%→7.85%）和文化娛樂服務（1.8%→0.46%）則顯著下降。

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報導提到，銷售額方面，網路銷售額2019年11月為12.2兆韓元（約0.3兆台幣），疫情爆發後的2020年3月為12兆韓元，相差無幾，但傳統銷售模式的銷售額卻從疫情爆發前的年均27兆韓元（約0.67兆台幣），降至疫情爆發後的年均24兆韓元（約0.6兆台幣），研究院方面表示，受疫情影響網路消費成常態，這有助於防止整體消費大幅減少進而導致經濟低迷。

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