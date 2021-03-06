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    誘脅還是自願？慰安婦倖存者證詞打臉哈佛論文

    哈佛論文「慰安婦是賣春婦而非性奴隸」的主張顯與慰安婦倖存者說法衝突。圖為慰安婦倖存者李容洙。（歐新社）

    哈佛論文「慰安婦是賣春婦而非性奴隸」的主張顯與慰安婦倖存者說法衝突。圖為慰安婦倖存者李容洙。（歐新社）

    2021/03/06 19:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學教授萊姆塞爾（John Mark Ramseyer）有關「慰安婦是賣春婦而非性奴隸」的爭議論文發表之後，《半島電視台》（Al Jazeera）引述多名曾不幸淪為慰安婦的女性說法，並指出問題癥結在於受害者是否出於志願，或者是被脅、誘導才成為慰安婦。

    《半島電視台》（Al Jazeera）報導，萊姆塞爾撰寫的《太平洋戰爭的性契約》（Contracting for Sex in the Pacific War）一文從「賽局理論」出發，論證人們是以理性行為者身分，為了取得相較之下更好的結果，選擇成為了慰安婦。本文日前在《國際法律與經濟學評論》（The International Review of Law and Economics）期刊上公開發表。

    然而，《半島電視台》所引述的多名慰安婦倖存者說法，明顯與萊姆塞爾的論述衝突。比如，現年92歲高齡，曾為日軍慰安婦的南韓李容洙（音譯，Lee Yong-soo）便是在14歲時，被日軍從她家裡擄走，「我絕對是個受害者，」李容洙表示。又如，當日軍侵略印尼爪哇時，荷蘭裔的歐赫恩（Ruff-O’Herne）也被日軍相中，被迫離開她的傳教士家庭，成了慰安婦。

    《半島電視台》引述南韓高麗大學（Korea University）教授金安卓（Andrew Kim）的說法，指出問題癥結在於慰安婦是出於自願或者脅迫，而「大部分人都是被誤導，以為她們會在海外得到份工作，可以賺錢寄回家，以為她們可以能讀書、溫飽。這種情況下，我們還能說她們是自願的嗎？」

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