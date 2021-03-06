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    全球研究：一國成年人口逾半數肥胖 武肺死亡率高出10倍

    世界肥胖聯盟的報告顯示，肥胖是武漢肺炎的重要致死因素。（路透檔案照）

    世界肥胖聯盟的報告顯示，肥胖是武漢肺炎的重要致死因素。（路透檔案照）

    2021/03/06 00:04

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕總部設於英國的「世界肥胖聯盟」（World Obesity Federation）近日發表研究指出，全球逾250萬例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）死亡個案中，有220萬例、即9成發生在肥胖率高的國家，半數以上成人肥胖的國家，染疫死亡率高出10倍，建議各國將肥胖人口納入優先接種疫苗的行列。

    綜合外媒報導，3日公布的該報告，分析美國約翰斯霍普金斯大學統計的武肺死亡數，以及世界衛生組織（WHO）全球衛生觀察站（Global Health Observatory）的肥胖相關資料後發現，若一國成年人口過重比率低於40％，每10萬人中染疫死亡者低於10人。例如，越南的成年肥胖人口僅18.3％，每10萬人中，平均僅0.04人染疫亡。

    相較之下，逾50％成年人過重的國家，每10萬人有逾100人染疫亡。例如，英國63.7％成人過重，肥胖率全球第4高，武肺死亡率高居全球第3，每10萬人有184人染疫亡。其次是美國，67.9％成人過重，每10萬人有152.49人染疫亡。

    主導該報告的專家之一、澳洲雪梨大學客座教授羅布斯坦（Tim Lobstein）另以日本、南韓為例指出，這2國成人肥胖程度低，武肺死亡率也相當低，「這些國家在一系列措施中都以公衛為優先考量，包括人口體重，如今在疫情中看到成果。」

    世界肥胖聯盟主席、英國利物浦大學醫學系教授懷丁（John Wilding）表示，肥胖應被視為武漢肺炎的重要健康風險，與糖尿病及心血管疾病一樣，納入全球疫苗接種計畫的優先族群。

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