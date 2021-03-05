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    謠言終結站》名醫染疫過世已打2劑疫苗？ 查核中心：部份錯誤

    網傳兩位休士頓華裔名醫都有施打2劑輝瑞疫苗，卻雙雙染上武漢肺炎不幸去世。對此，查核中心發布報告，證實是部分錯誤訊息。（圖片截取自查核中心臉書）

    網傳兩位休士頓華裔名醫都有施打2劑輝瑞疫苗，卻雙雙染上武漢肺炎不幸去世。對此，查核中心發布報告，證實是部分錯誤訊息。（圖片截取自查核中心臉書）

    2021/03/05 23:09

    〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上流傳一則訊息指稱，兩位休士頓華裔名醫都有施打2劑輝瑞疫苗，卻雙雙染上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）不幸去世，如今的變種病毒株已經不是昔日武漢病毒株。對此，查核中心發布報告，證實是部分錯誤訊息。

    傳言指稱，「休士頓名醫毛志江（台灣前僑委會委員長毛松年的兒子）兩年前才退休，將診所轉讓給別的的醫師。退休後閒著無聊，跑去朋友何醫師診所幫忙看診。兩位醫師毛，何雙雙得新冠重症，數天前才剛去世。兩位醫師都早已打過2劑輝瑞疫苗，所以要特別注意，縱使有打兩劑疫苗，現在的變種病毒株已不是昔日的 "武漢病毒株"。不是打過疫苗就不會感染，不會重症死亡」

    對此，查核中心發布查核報告 ，他們採訪毛志江醫師的女兒毛若蘭，她表示，毛志江醫生在2月24日因武漢肺炎離世，且生前確實是在何樹平醫師的診所（7 Days Doctors Clinic）工作。

    接著也求證何樹平醫師的女兒Kimberly Brunnet，對方也表示，何樹平醫師在2月1日因染疫過世。綜合上述，再比對過外媒報導後，確認毛志江、何樹平醫師，因治療新冠病患，分別在2月24日、2月1日因感染武漢肺炎離世。

    而關於2位醫師是否接種過疫苗，他們的女兒均表示，2人都曾計畫要接種疫苗，但在接種之前就已經染疫，不久後便不幸離世。

    最後，查核中心採訪到中研院「病毒即時監測跨領域團隊」成員，中研院統計科學研究所研究員楊欣洲、生物醫學科學研究所研究員林宜玲，楊欣洲表示，目前的變種新冠病毒，都是在原本的病毒株上產生新的變異，目前仍是屬於新冠病毒株，並未變異成完全不同的病毒株。

    林宜玲表示，目前已被核准的輝瑞、莫德納疫苗，對於變種病毒的效力，仍有一定保護力，但疫苗的保護力不會是百分之百，目前也不知道保護期可以維持多久，因此無法排除打疫苗後仍被感染的可能。

    綜合以上所述，這則傳言為「部份錯誤」訊息。

    相關新聞請見︰

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    傳言原文。（圖片擷取自臉書）

    傳言原文。（圖片擷取自臉書）

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