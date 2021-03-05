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    「我很樂意接受提問」 拜登話才說完 白宮切斷視訊信號

    拜登週三與民主黨籍眾議員們召開視訊會議。（歐新社）

    拜登週三與民主黨籍眾議員們召開視訊會議。（歐新社）

    2021/03/05 17:25

    [1]

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登週三在視訊會議上與民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會談，拜登向裴洛西說「我很樂意接受提問」，不料語畢後視訊訊號就被切斷了。

    根據《紐約郵報》等外媒報導，拜登週三透過視訊會議與民主黨籍眾議員對談，而議長裴洛西在介紹拜登時，稱讚美國「幸運地」擁有他作為總統，拜登接著提及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的分配問題，以及受到外界關注與抨擊的經濟刺激計劃。

    [2]

    最後，拜登向裴洛西與民主黨籍眾議員們表示「我很樂意接受提問，如果這是我該做的事，南西。」拜登補充說：「不論你們想要我做什麼。」話才剛說完，白宮一方就把訊號切斷，參與會議的眾議員與記者們全都沒機會發問，接下來顯示的畫面是藍色的佈景主題，上面寫著「謝謝您的參與」。

    [3]

    據了解，美國近百年內的15位前總統平均在就職後的33天內召開首次的個人新聞發布會，前總統川普當時上任27天就召開首次個人新聞發布會，歐巴馬則是在上任後的第20天舉行，拜登已經上任44天卻都還沒召開，而白宮對此沒有置評。

    拜登聲稱「我很樂意接受提問，如果這是我該做的事。」（圖取自白宮）

    拜登聲稱「我很樂意接受提問，如果這是我該做的事。」（圖取自白宮）

    拜登語畢後，白宮將視訊信號切斷。（圖取自白宮）

    拜登語畢後，白宮將視訊信號切斷。（圖取自白宮）

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