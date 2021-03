「我很樂意接受提問」 拜登話才說完 白宮切斷視訊信號

2021/03/05 17:25

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登週三在視訊會議上與民主黨籍眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)會談,拜登向裴洛西說「我很樂意接受提問」,不料語畢後視訊訊號就被切斷了。

根據《紐約郵報》等外媒報導,拜登週三透過視訊會議與民主黨籍眾議員對談,而議長裴洛西在介紹拜登時,稱讚美國「幸運地」擁有他作為總統,拜登接著提及武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫苗的分配問題,以及受到外界關注與抨擊的經濟刺激計劃。

最後,拜登向裴洛西與民主黨籍眾議員們表示「我很樂意接受提問,如果這是我該做的事,南西。」拜登補充說:「不論你們想要我做什麼。」話才剛說完,白宮一方就把訊號切斷,參與會議的眾議員與記者們全都沒機會發問,接下來顯示的畫面是藍色的佈景主題,上面寫著「謝謝您的參與」。

據了解,美國近百年內的15位前總統平均在就職後的33天內召開首次的個人新聞發布會,前總統川普當時上任27天就召開首次個人新聞發布會,歐巴馬則是在上任後的第20天舉行,拜登已經上任44天卻都還沒召開,而白宮對此沒有置評。

White house live feed cuts off after biden wants to take questions pic.twitter.com/WFz8lL5UiP