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    接種輝瑞疫苗起嚴重反應 墨西哥醫師出現腦脊髓炎

    墨西哥傳出一名女醫師施打完輝瑞疫苗後出現嚴重反應，初步判斷為腦脊髓炎。圖為示意圖。（路透）

    墨西哥傳出一名女醫師施打完輝瑞疫苗後出現嚴重反應，初步判斷為腦脊髓炎。圖為示意圖。（路透）

    2021/01/03 15:08

    〔即時新聞／綜合報導〕各國陸續開始進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種計畫，墨西哥當局1日晚間表示，國內一名女醫師在施打完輝瑞（Pfizer）和BioNTech共同研發的疫苗後，出現嚴重的反應，被送往加護病房，初步判定為腦脊髓炎。

    綜合外媒報導，墨西哥一名32歲的女醫師接種完輝瑞疫苗後，出現抽蓄、肌肉無力、呼吸困難、起疹子等症狀，隨後被送往北部新萊昂州（Nuevo Leon）的醫院加護病房進行治療。

    墨西哥衛生部1日晚間發表聲明表示，經診斷後初估是腦脊髓炎，女醫師正在重症病房接受專業醫師的治療和觀察。衛生部也補充提到，該名醫師具有過敏病史，但輝瑞疫苗的臨床試驗中，沒有證據顯示接種疫苗會引發腦部炎症。

    輝瑞疫苗問世至今，已傳出多人出現嚴重過敏反應，針對墨西哥最新的案例，輝瑞和BioNTech並未立即做出回應。

    墨西哥自12月24日開始為醫護人員施打疫苗，首批獲得5.3萬劑輝瑞疫苗，第2批疫苗預計將在5日送抵墨西哥。截至目前墨西哥累積超過144萬例武漢肺炎確診，其中逾12.6萬人病逝。

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