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    防疫不力拉低支持率 英國民調：強森恐保不住席次

    英國最新民調顯示，執政黨保守黨因防疫不力支持率下降，首相強森恐在大選中丟了自己的席次。（法新社）

    英國最新民調顯示，執政黨保守黨因防疫不力支持率下降，首相強森恐在大選中丟了自己的席次。（法新社）

    2021/01/03 10:30

    〔即時新聞／綜合報導〕英國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延，根據英國最新民調顯示，現任首相強森（Boris Johnson）恐保不住自己選區的席次，且兩大黨保守黨、工黨都不太可能在下次大選中贏得絕對多數席次。

    綜合外媒報導，數據研究公司Focaldata進行的調查，在2020年12月的4週時間，依照選區訪問超過2.2萬人，備受關注的民調刊登在《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）。這次的民調是針對強森政府處理脫歐談判以及武漢肺炎應對，首次詳細民調。

    民調採用多層次估計模型搭配分層加權的方式（multilevel regression and post-stratification）進行，結果顯示，執政黨保守黨將丟81個席次失去優勢，將使保守黨佔284席，反對派的工黨則是282席，兩大黨都未能突破326席贏得絕對多數。

    支持蘇格蘭脫英的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）聲勢上漲，有望贏得蘇格蘭地區59席次中的57席，可能成為決定下屆政府的關鍵角色。Focaldata更大膽預測，可能由工黨和蘇格蘭民族黨組成下屆聯合政府。

    英國也出現傳染力高70%的變種病毒，疫情止不住，近日單日確診屢創新高，重創英國經濟，強森政府也因防疫不力引發民眾的批評，疫情逐漸撼動強森的首相位。民調顯示，首相強森可能在下次選舉中丟掉自己在倫敦西區阿克斯橋（Uxbridge）的席位。

    保守黨的支持者則認為，民調在脫歐協議達成前就已結束，成功脫歐可能提升保守黨的支持率。

    根據約翰霍普金斯大學統計，英國累積超過260萬確診，逾7.4萬人病逝。

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