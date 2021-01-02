武漢日記飽受圍剿 方方跨年發文：極左禍國殃民

疫情期間撰寫「武漢日記」，遭到官方勢力圍剿的中國作家方方，2020年跨年夜在微博發文表示，「極左就是中國禍國殃民式的存在」，如果放任這種病毒感染全社會，中國沒有未來。（圖擷自微博）

2021/01/02 18:32

〔中央社〕疫情期間撰寫「武漢日記」，飽受官方勢力圍剿的中國作家方方，2020年跨年夜透過微博表示，「極左就是中國禍國殃民式的存在」，如果放任這種病毒感染全社會，中國沒有未來。

方方在新浪微博帳號的這番發言，雖然獲得不少共鳴，但仍遭到為數不少的中國親官方網友攻擊，使她頓時成為元旦假期中國網路的焦點之一。

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這篇貼文在2020年12月31日深夜11時36分貼出。方方在文中首先表示，「這一年風雨兼程，我不想多說。錄下兩段文字，作為一年的備註和小結，又或是重點記錄」。

方方貼文第1段，是湖北電影製片廠導演常凱2020年2月感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，全家乃至於自己因求醫無門先後病逝，而在臨終前寫下的遺書。事後，這封遺書在中國網路廣為流傳，被稱為「常凱的絕命書」，曾引起巨大迴響。

至於第2段，方方則是引述自己「武漢日記」最後一篇的文字，內容是「我要一次又一次地說，極左就是中國禍國殃民式的存在！他們是改革開放最大的阻力！如果聽由這股極左勢力橫行，放縱這種病毒感染全社會，改革必定失敗，中國沒有未來」。

方方在文末提到，歷史會記住「2020年的常凱們」，也會記住「我們有過的艱難和堅忍」，對即來的2021 年「我仍然充滿期待」。

方方的貼文引來正反兩極的回應，支持者對方方普遍表示高度肯定及力挺；但有反對者以「中國的抗疫成績」優異為由大肆批評她，兩邊網友不時出現言詞交鋒。

其中，中國知名左派學者司馬南自行貼文攻擊方方，指她把「極左定義權」緊緊抓在手裡，「標準由她定，帽子由她做，飛向誰也由她來決定」。

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