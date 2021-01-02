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    北太平洋有史以來最強溫帶氣旋 炸彈氣旋襲阿留申群島

    北太平洋出現有紀錄以來最強的溫帶氣旋，其在跨年期間氣壓驟降，來到921百帕，是北太平洋自1950年有觀測以來新低。（圖擷自NWS OPC推特）

    北太平洋出現有紀錄以來最強的溫帶氣旋，其在跨年期間氣壓驟降，來到921百帕，是北太平洋自1950年有觀測以來新低。（圖擷自NWS OPC推特）

    2021/01/02 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕阿拉斯加的阿留申群島1日遭遇北太平洋有紀錄以來最強的風暴，一股溫帶氣旋氣壓降至921百帕，創自1950年有觀測以來新低，所幸這溫帶氣旋並未行經人口稠密區。

    綜合外媒報導，北太平洋出現有紀錄以來最強的溫帶氣旋，這股溫帶氣旋在北太平洋發展，在跨年期間氣壓驟降，來到921百帕，是北太平洋自1950年有觀測以來新低，其在24小時內氣壓下降51百帕，是「炸彈氣旋」（bomb cyclone）標準兩倍之餘，當一個地區在24小時內，氣壓驟降超過24百帕，就可以認定這地區正在出現「炸彈氣旋」。

    美國國家氣象局（NOAA）科學家布萊恩（Brian Brettschneider）表示：「這是北太平洋地區有史以來最強的風暴」，其威力相當於4級颶風；阿留申群島最西側的申雅島（Shemya）測站氣壓測得924.8百帕，也創阿拉斯加州陸地最低氣壓紀錄。

    有外海浮標的平均浪高達58.1英尺（約17.7公尺），意味著可能出現超過100英尺（約30.5公尺）的巨浪，不過這個強大的溫帶氣旋離人口稠密區相當遙遠，不會造成經濟破壞。

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