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    英人對中國印象急遽惡化 前外交官：反中浪潮「很久沒這麼強」

    英國和斯洛伐克智庫民調顯示，68％英國人在過去3年對中國印象急速惡化，比例高於其他受試歐洲國家。（路透檔案照）

    英國和斯洛伐克智庫民調顯示，68％英國人在過去3年對中國印象急速惡化，比例高於其他受試歐洲國家。（路透檔案照）

    2021/01/01 19:59

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《英國廣播公司》（BBC）中文網1日報導，英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）和斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS）發布的民調顯示，歐洲13國中，68％英人在過去3年內對中國的印象急轉直下，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、香港和新疆問題是主因。

    這2大智庫共同發表題為《新冠時代英國輿論的中國印象》的報告，為2020年9至10月針對歐洲13國所進行的民調。報告指出，武漢肺炎疫情影響下，逾62％受訪英人對中國的印象是「負面」或「非常負面」，僅排在俄羅斯和北韓之後，且68％英人對中國的印象在過去3年內變差，幅度冠於各國。

    報告作者之一、皇家國際事務研究所資深研究員夏添恩（Tim Summers）說，去年英國對中輿論明顯惡化，主要應與武肺疫情有關，「COVID-19」是調查中與中國關聯度最高的詞。此外，香港、新疆的情勢發展也導致英人對中看法惡化，因此英國有很多政治遊說團體主張對中採取更加批評性的立場。

    報導指出，在議會制民主國家，輿論傾向會影響政治領域，最終左右國家政策。曾任英國駐香港領事及駐重慶總領事的夏添恩認為，目前英國國內要求對中採取更強硬立場的聲音，「很久沒有這麼強了」。

    英中兩國在2015年宣布開啟「黃金十年」，雙方簽署大批合作項目，中國希望有西方大國為「一帶一路」倡議背書，英國則希望重振北方經濟，亟需大量投資，但僅僅5年過去，英中國關係非但沒有改善，從民間輿論到政治姿態都快速惡化。

    在夏添恩看來，英中關係不是突然變化，「英國調整對中態度大約在2017或2018年開始，2019和2020年更加明顯，尤其人權和香港問題上，英方立場更鮮明。這種情況預計會繼續下去，英方可能會在2021年更強烈批判中國，雙邊關係或有整體性的惡化。」

    不過，報告也指出，在經濟和貿易領域，英國輿論對中國負面評價最少，趨於中性。在疫情打擊、脫歐等因素下，英國振興經濟勢必需要中國。夏添恩則提醒，英國脫歐後的整體外交政策還不明朗，但從優先與日本、美國，甚至越南達成貿易協議可看出，中國不會成為英國政策的核心。

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