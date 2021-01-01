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    武漢肺炎》北京再增5例本土病例！在校學生也中標

    北京再增5例本土病例，在校學生也中標。圖為北京新年街道。（美聯社）

    北京再增5例本土病例，在校學生也中標。圖為北京新年街道。（美聯社）

    2021/01/01 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，昨（31日）再度新增確診病例19例，無症狀感染者19例，其中北京出現5例本土確診，有2例感染源不明，還有1例在校女學生是先前確診的密切接觸者，引發中國網友擔憂。

    根據中國衛健委公告，昨（31日）0時至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例（北京5例、遼寧4例、境外輸入10例），新增無症狀感染者19例（遼寧3例、境外輸入16例），新增疑似病例1例。其中，北京病例有2例感染源不明，1名年輕女子是某商場員工，1名中年婦女沒有提到職業，另有1名在校女學生是前幾天確診病例的密切接觸者，都緊急送往地壇醫院隔離治療。

    對此，中國網友紛紛擔憂表示，「這都是新出現的，不是隔離確診的，感覺沒防住嗎？趕緊結束吧！」、「昨天賽特奧萊關門了」、「地鐵口都封了」、「病例3、5都是單體病例，傳播性大多了」、「有學生了，危險」、「核酸篩查出來的，可能會有更多密接了」、「北京能不能和去年一樣，升級為二級，直至緩解？」，還有人感嘆，「2021了，疫情你就留在2020吧！」

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