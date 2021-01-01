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    告別2020 新加坡濱海灣燈光投影秀迎新年

    2021/01/01 02:12

    〔中央社〕受疫情影響，新加坡濱海灣跨年倒數活動規模縮小，少了往年的表演活動與璀璨煙火秀，而是在回顧疫情期間暖心故事的投影秀及象徵「團結、正向與強韌」的燈光秀中迎來2021年。

    濱海灣倒數活動向來是新加坡最熱門的跨年活動，雖然這次少了煙火秀，跨年夜仍吸引大批人潮圍繞濱海灣四周，與親朋好友一同觀賞燈光秀及投影秀，越晚人越多。

    其中，位於濱海灣中央岬的燈光秀共有60道光束投向夜空，象徵「團結、正向與強韌」，這也是新加坡對抗疫情的精神。

    投影秀則於富麗敦飯店、魚尾獅等濱海灣附近地標展出。原本為白色的魚尾獅瞬間變得五彩繽紛，富麗敦飯店外牆頓時成了畫布，呈現當地學生創作的藝術作品。

    投影秀內容以回顧疫情期間善心人士協助他人度過難關的暖心善舉為主，包括熱心小販在類封城「阻斷措施」期間提供免費餐點、民眾為弱勢族群縫製手工口罩等，並以煙火圖案作結。

    這次雖然少了濱海灣跨年煙火，但新加坡全島仍有11個社區地點施放小型煙火，還有16個社區舉辦線上派對，鼓勵民眾「宅在家」跨年。

    碧山地鐵站附近的空地是其中一個煙火施放地點，隨著距離午夜時間越來越近，人潮不斷湧現，還有不少住在附近的民眾索性站在陽台等著看煙火。

    午夜12時一到，繽紛的煙火隨即點亮夜空，為時約3分鐘璀璨煙花讓在場民眾驚呼連連，在鼓掌聲中迎來新的一年。（編輯：徐崇哲）

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