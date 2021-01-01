為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    12港人案判刑 蓬佩奧批北京無權宣稱是強國

    2021/01/01 02:00

    〔中央社〕中國法院近日就12港人偷渡案宣判，其中10人遭判處刑期。美國國務卿蓬佩奧今天批評，會阻止人民離開的政權無法宣稱是強國或領導世界，因為它只不過是個脆弱獨裁政府。

    中國深圳市鹽田區法院30日對12港人偷渡案進行宣判，除了2名未成年者外，其餘人士分別被判處7個月至3年不等。這12名港人8月23日從香港搭船擬偷渡前往台灣，但途中被深圳海警局人員截獲，之後關押在深圳鹽田。

    美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發表聲明，強烈譴責深圳法院的宣判，並敦促北京立即無條件釋放遭判刑的10名港人。「這些試圖逃脫暴政的『12港人』在國外值得受到英雄式的歡迎，而非遭逮捕、秘密審判與判處刑期。」

    蓬佩奧表示，12港人其中2人遭逮捕時仍未成年，中共對他們的迫害再次暴露北京本性殘酷，完全無視過去簽署的國際條約，也藐視港人權利。

    蓬佩奧說，在中共與其「地方走狗」摧毀香港法治與港人自由以前，香港可是個蓬勃發展之地。他強調：「會阻止人民離開的政權可無法宣稱自己是強國，或位居世界領導地位，因為它只不過是個脆弱、畏懼自身人民的獨裁政府。」（編輯：徐崇哲）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    美西又一例！ 加州州長宣布南加州出現變種病毒病例
    2020/12/31 07:00

    美西又一例！ 加州州長宣布南加州出現變種病毒病例

    響應川普號召 首名參議員表態挑戰拜登勝選
    2020/12/31 07:21

    響應川普號召 首名參議員表態挑戰拜登勝選

    提升警戒等級 英相：英國現在60％確診是變種病毒
    2020/12/31 07:23

    提升警戒等級 英相：英國現在60％確診是變種病毒

    誤擊烏克蘭客機釀176死 伊朗賠償每名罹難者430萬元
    2020/12/31 08:06

    誤擊烏克蘭客機釀176死 伊朗賠償每名罹難者430萬元

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播