港泛民至少6前、現任立法會議員遭拘捕 被控3罪名

包含胡志偉、朱凱迪、陳志全、黃碧雲、尹兆堅、張超雄（左上起）等多名民主派社運人士及議員在內，今日一早傳出遭警方上門逮捕，並被控藐視立法會及妨礙立法會人員執行職務等罪名。（圖擷自臉書）

2020/11/01 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕立法會前議員朱凱迪和陳志全等多名民主派社運人士及議員在內，今日一早傳出遭警方上門逮捕，並被控藐視立法會及妨礙立法會人員執行職務等罪名，相關人士目前被帶回到不同地區的警署。

綜合港媒消息，包含前立法會議員陳志全、朱凱廸、張超雄，以及3名民主黨議員胡志偉、尹兆堅和黃碧雲等人於今上午7點多均傳出遭警方拘捕，據指目前行動仍在進行，不排除還會有更多人被捕，被捕的人目前遭控涉及今年5月8日立法會內務委員會事件，以及涉嫌觸犯立法會（權力及特權）法第17條「藐視罪」及第19條「干預議員、立法會人員或證人罪」。據指被捕人士被分別帶往北角、紅磡、荃灣及黃大仙等不同警署。

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目前被捕的6人中，包含陳志全﹑朱凱廸、尹兆堅等人均紛紛透過其臉書粉專發布訊息，尹兆堅更錄下於家中被捕時的畫面，網友紛紛痛批，「白色恐怖」、「希望日後可以追究政治迫害」、「議會未抗爭已被清理」、「現在香港由共產黨掌權，有什麼不敢做」、「魔警濫捕泛民立法會議員」、「根本政治迫害！」、「這個政府已瘋狂，濫捕濫告成常態」等。

香港立法會內務委員會於2019年10月復會後，由泛民的公民黨籍議員郭永鏗臨時主持內委會，卻長達半年多無法選出正副主席。內務委員會於今年5月8日召開兩場會議，內容包含委員會正、副主席選舉事宜，但時任委員會主席李慧琼在下午1時結束上場會議後，便直接走向主席台坐上主席位，泛民派議員質疑李慧琼越權、無視議事規則，包圍主席台抗議，建制派及泛民派議員先是爆發嚴重口角衝突。

之後又發生嚴重肢體衝突，多名民主派議員在推撞間倒地，李慧琼在警告議員若不返回座位，將「運用我主席的權力執法」未果後，立法會保安先後抬走及拖走朱凱廸、陳志全和許智峯等人，其他仍在場的泛民議員持續抗議，結果也被陸續逐出會議室，直到李慧琼於當天下午5點多驅逐張超雄後，會議廳內已沒有任何泛民議員，場內則持續進行內會，並持續到傍晚6點才結束。

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