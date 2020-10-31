「戰貓」樂勝「戰狼」 捷克學者讚蕭美琴：最討喜外交官

《日經新聞》駐台記者利克‧格勞爾特近日大讚台灣以「戰貓」外交逆襲中國「戰狼」，捷克智庫學者卡拉斯科娃也盛讚我駐美國代表蕭美琴，將她稱為「國際外交界最討喜的外交官之一」。（圖擷取自Twitter）

2020/10/31 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕《日經新聞》駐台記者利克‧格勞爾特（Rik Glauert）近日刊文報導，大讚台灣以「戰貓」外交逆襲中國「戰狼」，並點出台灣已經善於應對中國外交侵略；對此，捷克學者卡拉斯科娃（Ivana Karásková）也盛讚我駐美國代表蕭美琴，將她稱為「國際外交界最討喜的外交官之一」。

台灣戰貓反擊中國戰狼 親切、清晰對比侵略

根據《自由亞洲電台》報導，布拉格「國際事務協會」（AMO）中國研究項目負責人卡拉斯科娃肯定蔡英文、蕭美琴等「台灣戰貓外交」的模式，「我認為她是整個國際外交界最討喜的外交官之一」，吸引西方受眾的原因在於互動的親切性、傳遞訊息的清晰性，更重要的是與侵略式中國戰狼風格的強烈對比。

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戰狼兩套路 傷害中國人民情感、威脅付出代價

在澳洲國立大學亞太學院任教的學者宋文笛則指出，中國「戰狼推特外交」的套路已經逐漸形成兩條軸線，一是批評外國傷害中國人民感情，二是警告對方將付出代價，「這反應中共目前的政治體制，尤其近幾年來，跟西方自由主義國際秩序的重要價值不一致的地方。投射到執行層面，當一個政體的國內價值和國際主流價值有一定的落差，他想用軟性訴求去說服外部，難度當然會相對提高。因此，他用物質性、強迫性的手段誘因就會變強」。

專制國家官員玩推特 由上對下、訊息單一死板

美國奧克蘭大學新聞系助理教授蘇巧寧表示，「之前研究發現專制國家在社群媒體的表現相對不靈活，源自由上對下的傳播形式，這種傳播形式，它很難因為使用社交媒體有所改變。所以他們的訊息會顯得更加單一、而且不具互動性或活潑性，只是換了一個平台去呈現訊息」。

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