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    CNN主播譏川普支持者像「吸毒犯」 網友氣炸酸：眾人皆醉我獨醒

    CNN主播雷蒙（如圖）在節目上直呼川普支持者就像是吸毒犯染上毒癮。（路透資料照）

    CNN主播雷蒙（如圖）在節目上直呼川普支持者就像是吸毒犯染上毒癮。（路透資料照）

    2020/10/31 11:34

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國總統大選將在下週正式投票，選戰正白熱化，美國《CNN》主播雷蒙（Don Lemon）在當地時間29日晚間的節目中指出，川普的支持者就像是「吸毒染癮的人」，並說自己要遠離他們，雷蒙的言論讓推特網友全炸鍋，紛紛酸雷蒙「眾人皆醉我獨醒」。

    綜合外媒報導，雷蒙在29日晚間節目《CNN Tonight》中，向另一名主持人古莫（Chris Cuomo）抨擊川普在武漢肺炎防疫上的缺失。雷蒙在節目表示，他來自偏向支持共和黨的路易斯安那州，直呼身邊的人面對議題「盲目」、「荒謬」，並表示自己應該要和身邊的人劃清界線。

    雷蒙說，川普的支持者就像是「染上毒癮的吸毒犯」，需要接受治療，並稱川普支持者「不僅要對他人生命負責，還要對自己的生命負責」。

    雷蒙指出，他必須要擺脫那些人，「他們離我太遠了」，儘管他向身邊的人指出各種科學上的證據，並向他們提供疫情的資訊，「他們還是一樣可悲」，並稱若那些人願意「浪子回頭」，他願意張開雙臂迎接他們。

    雷蒙的言論也馬上在推特上面炸鍋，網友們紛紛反諷雷蒙「好棒、好開放、好進步喔！」、「眾人皆醉我獨醒啦」、「嚴重懷疑這些人到底是不是真的朋友」、「最後的等待是手放開」。

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