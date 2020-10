CNN主播譏川普支持者像「吸毒犯」 網友氣炸酸：眾人皆醉我獨醒

2020/10/31 11:34

〔即時新聞/綜合報導〕2020年美國總統大選將在下週正式投票,選戰正白熱化,美國《CNN》主播雷蒙(Don Lemon)在當地時間29日晚間的節目中指出,川普的支持者就像是「吸毒染癮的人」,並說自己要遠離他們,雷蒙的言論讓推特網友全炸鍋,紛紛酸雷蒙「眾人皆醉我獨醒」。

綜合外媒報導,雷蒙在29日晚間節目《CNN Tonight》中,向另一名主持人古莫(Chris Cuomo)抨擊川普在武漢肺炎防疫上的缺失。雷蒙在節目表示,他來自偏向支持共和黨的路易斯安那州,直呼身邊的人面對議題「盲目」、「荒謬」,並表示自己應該要和身邊的人劃清界線。

請繼續往下閱讀...

雷蒙說,川普的支持者就像是「染上毒癮的吸毒犯」,需要接受治療,並稱川普支持者「不僅要對他人生命負責,還要對自己的生命負責」。

雷蒙指出,他必須要擺脫那些人,「他們離我太遠了」,儘管他向身邊的人指出各種科學上的證據,並向他們提供疫情的資訊,「他們還是一樣可悲」,並稱若那些人願意「浪子回頭」,他願意張開雙臂迎接他們。

雷蒙的言論也馬上在推特上面炸鍋,網友們紛紛反諷雷蒙「好棒、好開放、好進步喔!」、「眾人皆醉我獨醒啦」、「嚴重懷疑這些人到底是不是真的朋友」、「最後的等待是手放開」。

CNN’s @donlemon: "I have many people who I love in my life … There are a lot of friends I had to really get rid of because they are so non-sensical when it comes to [Trump]. If they’re willing to come back and willing to live in reality, then I will welcome them with open arms” pic.twitter.com/eLsVX1qAdD