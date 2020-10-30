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    與州長女兒約會 紐約州警被調往邊境

    《紐約郵報》爆出紐約州長古莫不滿擔任隨扈的州警和女兒卡拉約會，將州警調往邊境地區。（美聯社資料照）

    《紐約郵報》爆出紐約州長古莫不滿擔任隨扈的州警和女兒卡拉約會，將州警調往邊境地區。（美聯社資料照）

    2020/10/30 16:35

    〔即時新聞／綜合報導〕紐約一名州警日前被指派為州長古莫（Andrew Cuomo）的隨扈，卻因此和州長女兒卡拉（Cara Cuomo）陷入熱戀，據美媒報導，古莫對此感到相當不滿，更動用職權將該名警員調往邊境，紐約州警察發言人則回應表示，州警「自願」轉往紐約東北部的單位。

    《紐約郵報》（New York Post）報導，現年35歲的紐約州警菲佛（Dane Pfeiffer）擔任州長隨扈期間認識古莫25歲的女兒卡拉，兩人約在3月開始約會，古莫則在不久後得知消息。知情人士表示，州長古莫「不喜歡他們正在做的事」，菲佛被調離當時的職位，以遠離卡拉。

    據報導，菲佛被調往位於普拉茨堡（Plattsburgh）的州警察局，距離美加邊境僅25英里（約40公里）。消息人士指出，菲佛2018年在鄰近奧爾巴尼的薩拉托加斯普林斯（Saratoga Springs, NY）購屋，調職導致通勤時間大幅增加，是警方稱為「公路療程」（highway therapy）的非正式懲罰。

    菲佛拒絕回應報導內容，紐約州警發言人則表示，菲佛自行要求調往東北部，以獲取更多經驗。州長發言人阿祖帕迪（Rich Azzopardi）強調，州長與職務調動無關，這是該名州警的要求。但消息人士則透露，調職並未澆熄情侶倆的熱情，菲佛仍會定期前往州長官邸接卡拉外出，令古莫相當不滿。

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