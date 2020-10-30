14歲少女懷孕怕父母發現 半夜偷生孩「塞冰箱」嬰慘死

俄羅斯少女半夜產下男嬰，將新生兒放在塑膠袋內並塞到冰箱，原以為可以瞞天過海，最後事情還是曝光。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2020/10/30 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯西伯利亞一名14歲少女，某天半夜腹部突然劇痛，產下一名男嬰，但害怕自己懷孕的事情被父母發現，因此把新生兒用塑膠袋裝起來「塞冰箱」，未料腹部劇痛仍不斷，少女不斷哀號引起母親注意，以為是少女盲腸炎發作，卻看見少女雙腿鮮血直流，送醫後才發現少女剛生產完，怕被父母責罵才會選擇偷生小孩，而男嬰被發現後已回天乏術。

綜合外媒報導，14歲的俄羅斯少女安娜塔西亞（Anastasia）原本與一名16歲男孩交往，在今年夏天分手，但之後少女發現自己已有身孕，隨著肚子一天天隆起，身形也越加豐腴，鄰居也覺得安娜塔西亞身形有異，詢問少女母親是否懷孕，不過媽媽則認為女兒只是變胖。

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未料，安娜塔西亞日前半夜因產期將至，在自己房間內偷偷生下一名男嬰，為了不被父母發現小嬰兒，她便用塑膠袋將男嬰包起來冰在冰箱內，原以為可以瞞天過海，但她生產完腹部仍不斷劇痛，母親聽見她的哀號，原以為是盲腸炎又復發，但又看見女兒雙腿間鮮血直流，便嚇得緊急叫救護車送醫治療。

安娜塔西亞送醫後，偷生產的事件便曝光，少女稱害怕被父母責罵，才選擇隱瞞這件事。事後警方也在少女家中冰箱發現男嬰，但為時已晚，男嬰已失去生命跡象，俄羅斯調查委員會也介入調查此案，監護員波潭柯（Nadezhda Boltenko）直呼「這是一起可怕的案件！」

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