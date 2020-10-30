為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬哈地稱穆斯林有權殺法國人 推特刪文

    2020/10/30 01:21

    〔中央社〕法國南部尼斯市今天驚傳持刀攻擊，造成3死多傷，馬來西亞前首相馬哈地卻發推文表示，穆斯林有權「殺害數百萬法國人民」，引發眾怒，促使推特（Twitter）刪除他的推文。

    一名攻擊者今天在尼斯市（Nice）聖母教堂內，持刀斬首一名婦女並殺害另外兩人。尼斯市長埃斯特羅（Christian Estrosi）形容，這起事件是恐怖攻擊。

    事件發生後不久，今年2月下台的馬哈地（Mahathir Mohamad）不尋常地連發多則推文，當中提到一名法國老師被斬首，這位老師之前曾向學生展示對先知穆罕默德的諷刺漫畫。馬哈地說他不認同這項攻擊，但言論自由不包括「侮辱他人」。

    過去曾因攻擊猶太人和LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）言論而引爆爭議的馬哈地還指出：「法國人在他們的歷史進程中，殺死了數百萬人。當中許多人是穆斯林。穆斯林有權憤怒，並為過去遭受的屠殺而殺害數百萬法國人。」

    不過他也說：「整體而言，穆斯林並未採用『以眼還眼』的法律。穆斯林沒有。法國人不該採行。」

    他的推文沒有直接提到尼斯的攻擊事件，但已引爆眾人譴責，社群媒體用戶將他貼上「離譜」與「可恥」的標籤。

    推特最初將有關殺死「數百萬法國人」的推文標記為「美化暴力」，不過並未將其刪除。但不久之後，這則推文已被刪光。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    獵人變獵物！ 美國起訴8名中國「獵狐」行動非法代理人
    2020/10/29 08:13

    獵人變獵物！ 美國起訴8名中國「獵狐」行動非法代理人

    宗教婚葬禮儀遭迫害 梵蒂岡被指為中共幫兇
    2020/10/29 05:50

    宗教婚葬禮儀遭迫害 梵蒂岡被指為中共幫兇

    颱風莫拉菲侵襲越南中部 土石流致7死45失蹤
    2020/10/29 02:36

    颱風莫拉菲侵襲越南中部 土石流致7死45失蹤

    印度洋制中 美國將在馬爾地夫設大使館
    2020/10/29 05:51

    印度洋制中 美國將在馬爾地夫設大使館

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播