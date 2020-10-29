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    不堪長照壓力！日幼教老師悶死90歲祖母 親屬回應了

    日本神戶一名22歲的幼兒園女老師，獨力照顧高齡90歲並患有阿茲海默症的祖母，由於不堪負荷過重的照護壓力，親手結束了祖母的性命。示意圖，非當事人，圖為日本福島一間養老院的照護人員正在照料輪椅上的年邁婦人。（美聯社）

    日本神戶一名22歲的幼兒園女老師，獨力照顧高齡90歲並患有阿茲海默症的祖母，由於不堪負荷過重的照護壓力，親手結束了祖母的性命。示意圖，非當事人，圖為日本福島一間養老院的照護人員正在照料輪椅上的年邁婦人。（美聯社）

    2020/10/29 22:45

    〔即時新聞／綜合報導〕日本神戶22歲幼兒園女教師松原朱音去年涉嫌殺害祖母，本月被判有期徒刑3年、緩刑5年；日媒持續追蹤發現，她不堪獨力長期照顧祖母的壓力，蠟燭兩頭燒，向親友求助卻被一口回絕，才在精神耗弱下犯案。她父親在判決後卻放話「與她已無親情可言」，要斷絕父女關係，還說「她應該進到牢裡。我與妹妹（松原朱音的姑姑）談過後，想法跟妹妹一樣」。

    綜合日媒《產經新聞》《神戶新聞》 報導，松原朱音與祖母同住於神戶市須磨區，平時除了工作，還要獨力照顧患有阿茲海默症的祖母，去年10月8日竟將毛巾塞入高齡90歲的祖母口中，導致祖母窒息身亡。當地法院今年10月20日確定判處松原朱音3年徒刑，緩刑5年。

    根據日媒《每日新聞》28日報導，松原朱音甫進入職場就獨自肩負起照顧年邁祖母，承受著事業與照護兩頭燒的壓力，整夜無法安穩入睡，瀕臨崩潰之際，無助向親戚求救卻被斷然回絕，如此持續了5個月後，才在精神耗弱的狀況下犯下逆倫慘案。當松原朱音事後回過神來，一度企圖自殺卻不成，主動打110自首。

    其實，松原朱音的祖母有3個子女（松原朱音的伯父、爸爸，與姑姑）都住在徒步5分鐘可到的地方，然而，家族成員對照顧的責任各有理由推託。

    在法院審理期間，伯父曾為松原朱音求情，「這女孩是開朗溫柔的孩子，我的兄弟把照顧媽媽的責任全丟給她。希望不要判她重刑」；姑姑在庭上稱「全家都很努力照顧祖母」；但照護中心的女照護員出庭作證時卻說，曾建議讓祖母住院，卻被松原朱音的姑姑回絕；松原朱音的爸爸在判決後放話還要與松原朱音斷絕父女關係，「與她已無親情可言」，「她應該進到牢裡。我與妹妹（松原朱音的姑姑）談過後，想法跟妹妹一樣」。

    審判長飯島健太郎指出，「照護導致的睡眠不足以及工作壓力使其身心俱疲，無法嚴厲責難」，而親屬間的羈絆讓松原朱音「無法違反姑姑意願，使照護負擔減輕」，因「她自首後的反省，能夠期待她在社會中更生」予以緩刑。飯島健太郎也訓誡松原朱音，「祈求祖母的冥福，並在社會中重新做人吧」。

    日本千葉縣淑德大學社福系教授結城康博推測，松原朱音是被周邊的親友逼到絕境，照護人員也是從「如何照顧祖母」的角度思考，沒人為松原朱音的處境著想，所有照護諮詢的支援與機構「全都是『為了被照護者』運作。照護者的支援只有一小部分的NPO（非營利組織）在做」。日本埼玉縣今年3月制定了全日本第一個支援照護者的條例，關照未滿18歲的年輕照護者的狀況。

    據松原朱音的委任律師說，松原朱音已找到了新住所，但因更生人的身分，無法重回到幼兒園，現已找到兼職性質的工作，在改過自新的顛簸路上前行。

    專業譯者Hsu Chih-yung所譯《每日新聞》深度報導完整版中文翻譯請見︰

    「已經是極限了」只有一個人的照護的悲劇 為何22歲的孫女用雙手了結自己的祖母

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