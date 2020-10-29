拜登之子電郵風暴！杭特自稱華信能源常務董事 要求報銷大筆開支

美國民主黨總統候選人、前副總統拜登次子杭特‧拜登，自稱是中國華信能源公司的「常務董事」。（法新社檔案照）

2020/10/29 08:26

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國民主黨總統候選人、前副總統拜登次子杭特‧拜登，最近被踢爆疑似利用父親權勢，在中國和烏克蘭牟取不當政商利益。美國網路媒體「國家脈動」（The National Pulse）逐日披露杭特送修筆記型電腦中的電子郵件內容，28日揭露杭特自稱擔任中國華信能源公司（CEFC China Energy）的「常務董事」（managing director），該公司與中國軍方有深厚關係。

華信能源由現已失蹤的中國大亨葉簡明創立，該公司自成立以來一直與中國人民解放軍合作。華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）的報告指出，華信能源據稱是中國軍方的政治分支機構。華爾街日報也說，華信能源在2018年是解放軍的供應商，年營業額超過400億美元，包括中東石油生產、中歐金融控股、新加坡貿易，以及中國國家戰略儲備的油庫。知情人士透露，華信爲中國人民解放軍提供物資。

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報導指稱，杭特在電郵中明確表示，他毫無疑問地是華信的常務董事，「我完全有權決定我雇用誰、解雇誰。」「我和華信沒有合資關係。我不是華信的合作夥伴。我並未受雇於華信或接受其資助。華信任何員工都不能審核我的開銷。華信董事長沒有正當理由也沒有能力終止HW3。」

該封電郵的收件人包括嚴莫文（Mervyn Yan，譯音）、與中共有關的董功文（GongWen Dong），兩人均為與葉簡明有關的聯繫人，以及拜登的弟弟吉姆（Jim Biden）。信中內容似乎指涉嚴、董兩人與杭特在報銷費用上產生糾紛。杭特在信中警告，報銷費用不是董事會的事，決定權完全在常務董事手裡，倘若對方拒絕銷帳，他將以不公正地妨礙股東權益爲由，將對方趕出董事會，「我是董事會唯一的股東。我將在德拉瓦州的衡平法院（Chancery Court）提起訴訟。你們知道，德拉瓦州是我的故鄉，我有幸與衡平法院的法官共事，也認識他們。」

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