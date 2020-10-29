想釣魚卻釣到鱷魚 竟「買一送一」纏了條大蟒蛇

釣線一拉起來，發現是一條鱷魚。（圖翻攝自網路）

2020/10/29 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕想要釣魚卻釣到鱷魚，已經算是相當少見，釣到鱷魚時卻「買一送一」纏著一條蟒蛇，更是難得一見，這起事件於21日發生在巴西，隨即在網路上傳開。

《每日星報》 報導，近日巴西南馬托格羅索州一帶的漁民之間瘋傳一段影片，一名漁民用專業的魚鉤鉤著一條鱷魚，在把鱷魚拉起來時，竟發現鱷魚下半身纏了一條蟒蛇，這種魚鉤在當地只能由專業人士使用，業餘漁民被禁用，地點方面，則疑似是在潘塔納爾濕地。報導指出，目前未知該男子如何處理他的「重量級」戰利品。

鱷魚一拉起來，底下纏了條蟒蛇。（圖翻攝自網路）

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