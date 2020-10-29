為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐洲疫情惡化 歐盟29日視訊會議促各國協調合作

    2020/10/29 03:21

    〔中央社〕歐洲疫情日益惡化，歐洲理事會主席米歇爾將在10月29日召集歐盟27成員國領導人舉行視訊會議，敦促各國協調合作，對追蹤隔離採取統一作法，及發展更快速的病毒檢測工具。

    歐洲疫情自入秋後快速惡化，根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）統計數字，截至10月28日，歐洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計超過646萬例確診病例、21萬3000人病故，各國醫療體系逐漸面臨不堪重負的系統風險中。

    歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）將在29日召集27成員國領導人舉行視訊會議，歐盟官員今天表示，明天會議最主要是希望各國除分享經驗合作外，並能立即採取行動。

    歐盟官員指出，為扭轉疫情惡化情勢，各國必須協調，探討如何推出更快的測試工具，除在早期階段就能識別出感染者，而且還應是歐盟境內相互認可的測試。

    歐盟呼籲成員國還必須對公民隔離的規則達成共識，強調這沒有內部的複雜性問題，是政治意願的問題。

    此外，明天會議另將特別關注疫苗，歐盟領導人呼籲成員國必須不惜一切代價避免混亂，需制訂會員國之間的分配標準、優先接種疫苗的族群，以及防止物流瓶頸。

    歐洲近期每日新增確診人數急速攀升，住院收治人數容量日益亮紅燈，目前包括波蘭、比利時、匈牙利病床告急。義大利、捷克、挪威已宣布更嚴格防疫措施；法國正考慮進一步封鎖；德國多城取消耶誕市集，包括最著名的紐倫堡（Nuremberg）。（編輯：楊昭彥）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    美國三大傳媒立場偏頗 川普負面新聞高達92.4％
    2020/10/28 06:23

    美國三大傳媒立場偏頗 川普負面新聞高達92.4％

    歐亞集團總裁：美中關係在美國大選後將進一步惡化
    2020/10/28 06:05

    歐亞集團總裁：美中關係在美國大選後將進一步惡化

    杭特醜聞發酵 川拜民調黃金交叉
    2020/10/28 05:30

    杭特醜聞發酵 川拜民調黃金交叉

    不只通中通烏 杭特還勾結墨富商
    2020/10/28 05:30

    不只通中通烏 杭特還勾結墨富商

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播