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    抗議人士縱火燒警署 白羅斯政府視為恐怖主義行動

    抗議人士26日在白羅斯首都明斯克的一場集會遊行中上揮舞舊國旗，抗議總統大選不公。（美聯社）

    抗議人士26日在白羅斯首都明斯克的一場集會遊行中上揮舞舊國旗，抗議總統大選不公。（美聯社）

    2020/10/29 00:52

    〔編譯張沛元／綜合報導〕白羅斯通訊社（Belta）報導，白羅斯國家安全委員會28日表示，該國南部城市莫濟里（Mozyr）的一處交通警察辦公室遭縱火攻擊，已被視為恐怖主義行動。

    該通訊社指出，不明人士投擲裝有易燃物的瓶子，導致該交警辦公室所在的大樓陷入火海。

    為抗議選舉不公，白羅斯反對派人士目前發動全國大罷工與集會，要求執政長達26年的強人總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）下台。

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