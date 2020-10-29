抗議人士縱火燒警署 白羅斯政府視為恐怖主義行動
〔編譯張沛元／綜合報導〕白羅斯通訊社（Belta）報導，白羅斯國家安全委員會28日表示，該國南部城市莫濟里（Mozyr）的一處交通警察辦公室遭縱火攻擊，已被視為恐怖主義行動。
該通訊社指出，不明人士投擲裝有易燃物的瓶子，導致該交警辦公室所在的大樓陷入火海。
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為抗議選舉不公，白羅斯反對派人士目前發動全國大罷工與集會，要求執政長達26年的強人總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）下台。
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〔編譯張沛元／綜合報導〕白羅斯通訊社（Belta）報導，白羅斯國家安全委員會28日表示，該國南部城市莫濟里（Mozyr）的一處交通警察辦公室遭縱火攻擊，已被視為恐怖主義行動。
該通訊社指出，不明人士投擲裝有易燃物的瓶子，導致該交警辦公室所在的大樓陷入火海。
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為抗議選舉不公，白羅斯反對派人士目前發動全國大罷工與集會，要求執政長達26年的強人總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）下台。