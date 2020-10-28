為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美艷科學家全裸陳屍家中手指遭割斷 死後竟傳訊息給主管請假...

    俄羅斯女科學家安東采娃外型豔麗、身材姣好，平時也有兼職模特兒，近日卻被發現離奇陳屍家中。（圖擷取自推特）

    俄羅斯女科學家安東采娃外型豔麗、身材姣好，平時也有兼職模特兒，近日卻被發現離奇陳屍家中。（圖擷取自推特）

    2020/10/28 21:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名外型美艷的女科學家日前被發現陳屍家中，手指也遭殘忍砍斷不知去向。經過調查以後，警方發現嫌犯砍下手指的目的是要用來通過死者的手機指紋辨識，假冒死者身分企圖混淆警方辦案。可儘管如此，此案還是順利偵破，嫌犯也遭逮捕。

    綜合外媒報導，俄羅斯34歲生化學家安東采娃（Ekaterina Antontseva）本身任職於聖彼得堡技術學院（St Petersburg Technological Institute，ISTC），而擁有美艷外表及身材的她，平時也有兼職模特兒。在外人看來擁有勝利人生的安東采娃，卻在本月22日被其建築師男友發現陳屍在她位於聖彼得堡的住處，嚇得男友趕緊報警。

    警方獲報後趕到現場，安東采娃赤裸著身體，手指也疑似遭利刃割斷，現場並未發現殘肢。警方初判其死因為遭外力勒斃，而現場門窗所有縫隙都被塞住封死，認為嫌犯此舉是為避免屍臭飄散出去。

    離奇的是，安東采娃在被發現遺體後，竟還傳訊息給聖彼得堡技術學院的主管，聲稱自己因為生病，暫時不會回到工作崗位，引起警方注意。經過調查以後，警方循線找到36歲男子阿爾喬姆（Artyom），也成功在其住處搜出關鍵證據：安東采娃被割斷的手指。

    調查人員指出，阿爾喬姆犯案後還拿走安東采娃的手機，割下死者手指是為通過指紋辨識，企圖透過傳訊息等混淆警方辦案。除此之外，阿爾喬姆也將他與死者的對話紀錄全數刪除，經了解後，得知安東采娃生前曾借錢給阿爾喬姆，近日頻頻催促還款，阿爾喬姆遂動了殺機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疑債務糾紛 苓雅區男子遭鐮刀砍死
    2020/10/19 06:11

    疑債務糾紛 苓雅區男子遭鐮刀砍死
    令人髮指！父母通報2歲幼童失蹤 疑似自導自演殺兒焚屍
    2020/07/26 17:06

    令人髮指！父母通報2歲幼童失蹤 疑似自導自演殺兒焚屍

    大選前投資致勝秘笈
    19歲少年網咖上班途中遭刺死 兇手竟是以網咖為家的熟客
    2020/03/28 10:59

    19歲少年網咖上班途中遭刺死 兇手竟是以網咖為家的熟客
    俄少年還不出錢殺女同學 媽媽幫忙棄屍
    2018/12/30 23:50

    俄少年還不出錢殺女同學 媽媽幫忙棄屍

    刷臉時代最大功臣 雷射發明60週年
    國際今日熱門
    馬克宏爭議言論延燒 孟加拉爆發大規模反法遊行
    2020/10/27 22:56

    馬克宏爭議言論延燒 孟加拉爆發大規模反法遊行

    美大選假訊息瘋傳 WhatsApp群組機密性讓競選團隊頭痛
    2020/10/27 23:50

    美大選假訊息瘋傳 WhatsApp群組機密性讓競選團隊頭痛

    美國新聞週刊：習近平密謀顛覆美國 有逾600個統戰組織
    2020/10/27 22:37

    美國新聞週刊：習近平密謀顛覆美國 有逾600個統戰組織

    反制中國！印美簽署軍事協議BECA 共享敏感衛星數據
    2020/10/27 22:47

    反制中國！印美簽署軍事協議BECA 共享敏感衛星數據

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播