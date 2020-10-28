美艷科學家全裸陳屍家中手指遭割斷 死後竟傳訊息給主管請假...

俄羅斯女科學家安東采娃外型豔麗、身材姣好，平時也有兼職模特兒，近日卻被發現離奇陳屍家中。（圖擷取自推特）

2020/10/28 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名外型美艷的女科學家日前被發現陳屍家中，手指也遭殘忍砍斷不知去向。經過調查以後，警方發現嫌犯砍下手指的目的是要用來通過死者的手機指紋辨識，假冒死者身分企圖混淆警方辦案。可儘管如此，此案還是順利偵破，嫌犯也遭逮捕。

綜合外媒報導，俄羅斯34歲生化學家安東采娃（Ekaterina Antontseva）本身任職於聖彼得堡技術學院（St Petersburg Technological Institute，ISTC），而擁有美艷外表及身材的她，平時也有兼職模特兒。在外人看來擁有勝利人生的安東采娃，卻在本月22日被其建築師男友發現陳屍在她位於聖彼得堡的住處，嚇得男友趕緊報警。

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警方獲報後趕到現場，安東采娃赤裸著身體，手指也疑似遭利刃割斷，現場並未發現殘肢。警方初判其死因為遭外力勒斃，而現場門窗所有縫隙都被塞住封死，認為嫌犯此舉是為避免屍臭飄散出去。

離奇的是，安東采娃在被發現遺體後，竟還傳訊息給聖彼得堡技術學院的主管，聲稱自己因為生病，暫時不會回到工作崗位，引起警方注意。經過調查以後，警方循線找到36歲男子阿爾喬姆（Artyom），也成功在其住處搜出關鍵證據：安東采娃被割斷的手指。

調查人員指出，阿爾喬姆犯案後還拿走安東采娃的手機，割下死者手指是為通過指紋辨識，企圖透過傳訊息等混淆警方辦案。除此之外，阿爾喬姆也將他與死者的對話紀錄全數刪除，經了解後，得知安東采娃生前曾借錢給阿爾喬姆，近日頻頻催促還款，阿爾喬姆遂動了殺機。

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