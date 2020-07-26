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    令人髮指！父母通報2歲幼童失蹤 疑似自導自演殺兒焚屍

    美國2歲幼童薩迪厄斯（Thaddeus）被父母通報失蹤，如今卻發現薩迪厄斯的焦黑遺骸，警方懷疑是父母涉嫌殺兒焚屍，目前已將兩人逮捕到案。（美聯社）

    美國2歲幼童薩迪厄斯（Thaddeus）被父母通報失蹤，如今卻發現薩迪厄斯的焦黑遺骸，警方懷疑是父母涉嫌殺兒焚屍，目前已將兩人逮捕到案。（美聯社）

    2020-07-26 17:06:11

    〔即時新聞／綜合報導〕太殘忍了！美國加州馬德拉（Madera）布里塞斯和蘇赫金德（Briseida Sran and Sukhjinder Sran）夫婦，向當局通報2歲幼兒薩迪厄斯（Thaddeus）失蹤，如今卻發現薩迪厄斯的焦黑遺骸，警方懷疑夫婦倆涉嫌殺兒焚屍，目前已將兩人逮捕到案。

    《美聯社》報導，布里塞斯和蘇赫金德於15日報案，聲稱薩迪厄斯在家裡消失不見，最後一次看到薩迪厄斯是14日晚間他在床上睡覺的時候。在尋屍犬的協助下，警方23日追蹤到馬德拉一處偏遠的田野土坑，並在裡頭發現男童燒焦的遺骸。

    據了解，薩迪厄斯是早產兒且無法以言語和他人溝通，平常需要特殊照顧還必須用餵食管灌食。警方已中止和布里塞斯與蘇赫金德夫婦的合作，將兩人從受害者家屬轉變為謀殺案嫌犯並逮捕偵訊。

    警方目前沒有透露男童的死因和兇嫌的犯案動機，夫婦倆的委任律師努塔爾（Roger Nuttall）尚未對此做出任何回應。馬德拉警察局局長勞森（Dino Lawson）感嘆，到目前為止，薩迪厄斯一案還是有得到一些正義。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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