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    美印軍事協議防中國侵台 包士可：促中國重新制定印太政策

    美國與印度27日正式簽署「地理空間基本交流與合作協定」，前美國國防部長辦公室中國科科長包士可指出，美印軍事同盟最重要的是促使中國重新制定印太政策。左為美國務卿龐皮歐，右為印度國防部長辛赫。（美聯社資料照）

    美國與印度27日正式簽署「地理空間基本交流與合作協定」，前美國國防部長辦公室中國科科長包士可指出，美印軍事同盟最重要的是促使中國重新制定印太政策。左為美國務卿龐皮歐，右為印度國防部長辛赫。（美聯社資料照）

    2020/10/29 00:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與印度27日正式簽署「地理空間基本交流與合作協定」（BECA），未來將共享衛星數據，藉此震懾中國野心；對此，前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）指出，美印軍事同盟最重要的是促使中國重新制定印太政策，希望中國能與全世界建立合作而非敵對的關係。

    美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）與國防部長艾斯培（Mark Esper）26日抵達印度訪問，在27日簽署「地理空間基本交流與合作協定」，美方將允許印度使用美軍的全球地理空間資料，提高打擊目標的準確性。

    龐皮歐在會後聯合聲明表示，美國和印度在保護民主國家和共同價值觀方面有更好的一致性，兩國領導人和人民越來越清楚地看到，中國共產黨對民主、法治和透明度來說不是好友，美國和印度正採取一些方式加強合作，應對所有威脅。

    根據《自由亞洲電台》報導，包士可認為，美印軍事同盟促進印太地區民主國家的合作，不僅緩和台灣目前面臨來自中國的軍事壓力，更重要的是促使中國重新制定印太政策，「中國正在有野心地對台灣、印度和其它在該地區的美國同盟國家進行勢力擴張。這些國家只想自我防禦而不是入侵他國。美印關系的升溫可以對北京施加壓力，使其重新考慮外交政策，和美國、歐洲、全世界建立合作關係而不是與之為敵」。

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